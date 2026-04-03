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39歲陸女「流鼻水20天」竟是腦脊髓液　她傻眼：以為只是鼻炎

▲羅太太流鼻水20天。（AI協作示意圖／記者廖翊慈製作，經編輯審核）

▲羅太太流鼻水20天。（AI協作示意圖／記者廖翊慈製作，經編輯審核）

記者廖翊慈／綜合報導

廣東一名39歲羅太太（化名）近日出現異常症狀，連續20天單側鼻腔不斷流出清亮液體，且在低頭、用力時明顯加劇，液體如清水般無黏性，甚至帶有微鹹味道。她原以為只是鼻炎反覆發作，自行用藥卻始終未見改善才前往就醫。醫師提醒，「單側長時間流清水樣鼻涕，不一定是鼻炎，務必要提高警覺。」

據《新浪新聞》報導，醫師指出，羅太太的症狀十分典型，屬於腦脊液鼻漏常見表現。進一步檢查顯示，其右側蝶竇外側壁存在骨質缺損，漏口位於蝶竇側隱窩，導致腦脊液經顱底滲入鼻腔。

醫師指出，腦脊液鼻漏容易被誤認為感冒或鼻炎，部分患者甚至延誤數年才確診，嚴重者恐引發顱內感染，其成因多與顱底骨質或硬腦膜受損有關，其中約96%為外傷性，如頭部撞擊，另有少數為自發性。

臨床觀察顯示，肥胖、睡眠呼吸中止症及高血壓族群因腹壓較高，較容易出現顱底缺損；30至40歲女性則屬自發性腦脊液鼻漏的高發族群。

醫師也提醒，若出現單側清水樣鼻涕持續超過一週，且無感冒或過敏症狀，或在低頭、咳嗽、用力時明顯加重，甚至伴隨頭痛、發燒、頸部僵硬等情況，應儘速就醫檢查，避免延誤治療時機。

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