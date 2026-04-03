再傳馬英九基金會執行長恐遭撤換　戴遐齡心聲曝光

▲戴遐齡。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

近期馬英九基金會切割前執行長、國民黨副主席蕭旭岑以及前執行長王光慈，並直指兩人「違反財政紀律」，引起外界關注；如今傳出現任代理執行長戴遐齡因處理近日人事問題不佳恐遭撤換。戴遐齡今（3日）在臉書貼文寫著，「還有一點點放不下，但也慢慢學會放下的心情」。似乎回應恐遭撤換的傳聞。

馬英九日前接受媒體受訪時說明，基金會前執行長蕭旭岑等人因赴中期間與台商有不當利益連結等問題，才從基金會離職，同時也將相關情資送請司法調查。基金會今上午召開董事會，會中決議，基金會將成立三人專案小組，繼續查證相關事證涉及的範圍及真實性，三人小組成員是薛香川、尹啟銘、李德維，近日內將完成調查，將調查結果提報董事會。

戴遐齡今日上午在臉書貼文寫著，「搭上早班的高鐵，回台南掃墓，帶著想念、尊敬，還有一點點放不下，但也慢慢學會放下的心情！」。

現在傳出的新人選包括熟悉前總統馬英九的立委羅智強，以及前立委陳以信；不過陳以信也在臉書上表示，ㄧ、他不知訊息從何而來，也無人就此事與他接觸，目前他積極經營台南選舉中，暫無其他想法。二、他和戴遐齡女士是馬政府舊識，他相信她會是擔任基金會執行長的最適合人選。三、對於基金會近期人事風波，相信任何愛護馬總統的人，都會希望儘快平靜下來，他也如此衷心期盼。