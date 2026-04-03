紐約7月大女嬰「坐推車中彈」慘死！　媽目睹崩潰

記者張方瑀／綜合報導

紐約市布魯克林（Brooklyn）發生一起令人痛心的悲劇，一名年僅7個月大的女嬰考莉（Kaori Patterson-Moore）在街頭坐著嬰兒車時，不幸遭到當街射殺。警方調查指出，這起槍擊事件疑似與幫派鬥爭有關，而小考莉則是無辜被捲入火線的受害者。

黑幫當街逆向開火 女嬰推車內中彈身亡

根據紐約市警察局長蒂許（Jessica Tisch）表示，監視器畫面顯示，當時有兩名男子共乘一輛機車，在威廉斯堡（Williamsburg）社區街頭逆向行駛。隨後，坐在後座的男子突然掏出槍枝，朝人群「至少連開兩槍」。

事發當時，街角有多名大人與小孩正聚在一起，其中包含兩名坐在嬰兒推車裡的孩子。槍響後，考莉的父母驚慌地抱著孩子衝進附近商店尋求掩護，隨後才驚覺孩子已經中彈。

目擊者馬爾多納多（Bernius Maldonado）心有餘悸地表示，「當時所有小孩都嚇得躲在角落，媽媽發現寶寶頭部在流血，立刻瘋狂尖叫。」

「再也聞不到她的味道」 母親目睹慘劇歇斯底里

根據《紐約郵報》發布的店內監視器畫面，考莉的母親蓮娜（Lianna Charles-Moore）在發現女兒受傷的瞬間，情緒徹底崩潰，她雙手抱頭、在店內絕望地瘋狂跳動。

Video shows heart-wrenching moment NYC mom realizes her 7-month-old daughter was shot dead https://t.co/AV0DdzmZaq pic.twitter.com/KQVCELUSeD — New York Post (@nypost) April 2, 2026

蓮娜接受媒體訪問時，眼淚止不住地說，「她走了，我再也見不到她了，我再也聞不到她的味道，沒辦法親她，也沒辦法起床餵她喝奶。」她痛心地說，「我不能再幫她穿衣服了，所有我想陪她做的事，現在都做不到了。」

考莉隨後被緊急送往伍德霍爾醫院（Woodhull Hospital）搶救，但仍被宣告不治。

嫌犯逃逸撞車「鞋子噴飛」 警：已逮捕一人

警方表示，兩名嫌犯在逃離現場後不久，便撞上一輛轎車，兩人當場從機車上被噴飛。蒂許局長指出，其中一名後座乘客摔落的力道大到連「兩隻鞋子都飛了」。

該名受傷男子隨後被送往布魯克林醫院（Brooklyn Hospital）救治，並已被警方拘留。調查人員指出，儘管該男子目前是因另一起無關的調查被捕，但根據其外貌與衣著特徵，相信他就是當時在街頭開槍的歹徒。

紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）對此表示，這是一個剛開始的生命在瞬間被奪走的悲劇，「今天的事件是一個沉痛的提醒，這座城市在打擊槍枝暴力上，還有許多工作要做。」目前警方仍在全力搜捕在逃的機車駕駛。