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才剛開通！川普炸爛伊朗「中東最高大橋」　德黑蘭誓言復仇

記者王佩翊／編譯

美國總統川普2日再度於社群平台真實社交（Truth Social）展示震撼戰果，他公開一段伊朗境內最大、被譽為「中東最高」的B1大橋在美軍轟炸下灰飛煙滅的影片。川普語氣強硬地警告，這只是個開始，若伊朗當局不趕快重回談判桌，國家將會「蕩然無存」。

▲▼才剛開通！川普炸爛伊朗「中東最高大橋」。（圖／@realDonaldTrump／Truth Social）

▲伊朗B1公路大橋遭美軍空襲後坍塌。（圖／@realDonaldTrump／Truth Social）

中東第一高橋淪廢鐵！川普：再也不能用了

根據《華爾街日報》報導，遭到摧毀的B1公路大橋是連接伊朗首都德黑蘭與西部城市卡拉季之間的重要通道，被認為是「中東最高橋」，今年初才剛完工啟用。

川普在貼文中挑釁地寫道，「伊朗最大的橋樑轟然倒塌，再也無法使用了。後續還有更多災難即將發生！伊朗現在是時候達成協議了，否則一切就太晚了。這座偉大的國家將會什麼都不剩！」從影片中可以明顯看到，大橋坍塌後，現場揚起大量煙霧和碎片。

兩波強襲切斷命脈！鎖定伊朗無人機補給線

根據i24NEWS引述消息人士報導，軍事專家分析，美軍之所以鎖定B1大橋，主因是該橋為伊朗革命衛隊（IRGC）運送無人機與飛彈至前線單位的重要補給線。炸毀大橋能有效癱瘓伊朗對美軍與以色列軍隊的遠程火力和物資支援。

伊朗官媒《法斯通訊社》（Fars News）報導，美軍採取了極為罕見的「二度打擊」戰術，兩次轟炸間隔約一小時。伊朗國營電視台指控，美軍的攻擊造成了平民傷亡，首波空襲便奪走2名平民性命。除了B1大橋，卡拉季其他地區也受到攻擊。

伊朗揚言血債血償！革命衛隊鎖定「美方盟友」

面對領土核心設施遭毀，伊朗政府大動肝火。根據《伊朗國際》（Iran International）報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）已迅速擬定報復計畫，將目標瞄準美國中東盟友國家的多座橋梁。伊朗官方也表示，正考慮由國內工程師進行重建B1公路大橋。

報導指出，伊朗已識別出科威特、沙烏地阿拉伯、巴林以及阿拉伯聯合大公國（阿布達比）境內的多座橋樑設施作為潛在報復目標，甚至包含約旦與西岸地區的基礎建設。

 
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