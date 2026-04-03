造價44億台幣！美軍「薩德飛彈系統」雷達遭炸毀　衛星照曝光

▲薩德飛彈防禦系統。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

最新的衛星影像揭露，美軍位於沙烏地阿拉伯的「蘇丹親王空軍基地」（Prince Sultan Air Base）在3月1日遭伊朗襲擊，導致美軍高階防禦武力「薩德」飛彈攔截系統（THAAD）的核心零件受損。

薩德系統雷達受損 造價達台幣44億元

根據CNN報導，這座受損的AN/TPY-2雷達是「薩德」系統（THAAD）中負責攔截飛彈的極核心裝備。衛星影像顯示，該雷達原本安置在基地內的帳篷中，但在襲擊發生後已移至露天區域；從影像中可以清晰看見，雷達天線上有明顯的焦黑痕跡，且缺了一大塊。

Satellite imagery confirms an Iranian strike damaged a key US AN/TPY-2 radar at Saudi Arabia’s Prince Sultan Air Base on March 1.



The radar — critical to the US THAAD missile defense system — shows visible charring and structural damage.



The antenna alone is valued at about… pic.twitter.com/i9qKA53Zxo — Clash Report (@clashreport) April 2, 2026

根據美國飛彈防禦署2025年的預算資料，單是一座AN/TPY-2雷達天線的造價就高達1.36億美元（約台幣44億元）。

伊朗發動連環攻勢 意圖癱瘓美軍偵測能力

報導指出，這場攻擊僅是伊朗一連串行動的其中一部分。伊朗似乎打算透過鎖定雷達設施，來削弱美軍偵測來襲飛彈與無人機的能力。

除了沙烏地阿拉伯，美軍位於約旦的另一座AN/TPY-2雷達也遭伊朗炸毀；此外，伊朗還鎖定了多處軍事通訊基礎設施，並損毀一座位於卡達、耗資超過10億美元打造的早期預警雷達。

蘇丹親王基地在3月1日之後仍持續遭到襲擊。3月27日，另一場攻擊擊中了基地內的 E-3 預警機（E-3 radar ）與空中加油機，造成至少10名美軍人員受傷。