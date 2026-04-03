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「1大1小跟著妳」趕鬼性侵得逞...還錄影給她男友　重判7年8月

▲桃園市邱姓男子於2022年9月欲與前女友復合，卻罔顧法院核發保護令仍擅闖其租屋處，不顧其反抗仍應上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲嘉義一名李姓男子以「幫你趕靈體」為由性侵女子，遭判7年8月。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者葉品辰／嘉義報導

嘉義市一名李姓男子竟利用「鬼神附體」說詞嚇唬女子，假稱需觸碰私密處才能驅邪，趁機性侵並拍下裸露影像，甚至事後還散布給被害人男友觀看。嘉義地方法院審理後，認定李犯行明確，日前依對被害人拍攝、散布性影像而強制性交罪，重判李男有期徒刑7年8月，並宣告沒收作案用手機。

判決指出，嘉義一名女子2024年3月24日晚間因與男友發生爭執，前往友人住處尋求協助，當時現場除友人外，尚有借住的李男及其女友在場。聊天過程中，李男得知女子的父親因病住院，隔天凌晨3時許竟心生歹念，誆稱她身後有「一名男子與一名小孩的鬼魂跟隨」，使她陷入恐懼，隨後將她帶往二樓房間，佯裝神明附體，要求脫去衣物性侵得逞，過程中還持手機拍攝其裸露畫面。

更離譜的是，李男事後竟將相關性影像傳給女的男友及友人觀看，造成二度傷害，女子事後報警處理，李男於審理時坦承犯行。法官認為，李男利用被害人情緒脆弱及對超自然力量的恐懼，以怪力亂神手段壓制其意志，嚴重侵害性自主權，且拍攝並散布性影像，加劇被害人身心創傷，犯罪情節重大，雖有表達和解意願但未獲諒解，判處7年8月徒刑，全案仍可上訴。

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