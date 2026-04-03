台鐵新車頻撞壞「8組受損待修」　EMU900型最慘4列停擺

▲台鐵調車出軌，一次撞壞兩列EMU900型最美區間車。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵近來事故不斷，且頻撞壞新車，包括EMU900型區間車、R200型新柴電機車、EMU3000型新自強號、E500型新電力機車等新車都傳出災情，總計8編組或輛受損待維修無法上路，其中以EMU900型最美區間車災情最慘重，一連撞壞4列停擺待修。

台鐵3月30日七堵站發生重大調車事故，一輛EMU900型區間車在調車作業推進過程，衝撞停放一旁的另一列EMU900型，一口氣撞壞兩列。台鐵初步調查發現，引導員於聯掛點約100公尺即呼叫減速，行調通訊未獲回應，未能及時減速而碰撞。

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根據統計，台鐵今(115)年1月至3月已發生5起調車事件，主要原因均為工作人員未依SOP辦理調車作業，其中3件未確認轉轍器開通方向、1件號誌進路設定錯誤又未指呼喚、1件衝撞出軌調查中。該5起調車意外也造成EMU900型區間車、R200型新柴電機車毀損。

不只調車意外 吊掛冷氣也能砸壞車

不僅調車意外，電車線事故、平交道事故也讓台鐵新車車隊戰力大減，連吊掛冷氣也能砸壞EMU900型區間車。台鐵表示，EMU900型ED935編組日前於潮州機廠檢修期間，因外包廠商吊掛操作不慎，鏈條有半節斷落，致車輛駕駛室擋風玻璃左下角出現三處敲擊痕跡。台鐵已依約向外包商求償，並要求檢討作業工法，同時更換備用擋風玻璃。該編組目前依原規劃執行三級檢修，未影響出廠時程。

不過台鐵坦言，今年EMU900型電聯車因電車線事故及調車事故共受損3組， R200型柴電機車因調車及平交道事故共受損兩輛。截至目前為止，因事件受損車輛待修累計有EMU900型4組、R200型2輛、EMU3000型1組、E500型1輛。

▲台鐵R200柴電機車日前調車擦撞水泥貨物列車，導致出軌受損。（資料圖／讀者提供）

新車車隊少8車款 台鐵：清明疏運可因應

至於新車頻出事待修，是否會影響清明疏運、大甲媽祖繞境疏運及勞動節疏運，台鐵表示，已盤點各疏運、活動所需車輛編組數，並辦理彈性調度。目前清明連假疏運編組皆可因應，後續將視旅運需求及編組維修情形，持續盤點及調度，以確保疏運運能充足。

為降低事故發生，台鐵公司強調，後續除會持續落實原訂定之改善措施，包括每周經營周報會議檢討、人力補充、實務訓練、教練制度等，即日起亦由台鐵營運安全處、機務處及四區營運處等各級主管赴各場站、段等調車現場考核調車人員SOP的執行羅列所有缺失，未依規定執行者即立即懲處，主管連帶究責。

調車再出事 一律記過以上處分

台鐵指出，相關考核重點包含調車人力的安排、調車前是否訂定詳實的調車計畫，並依計畫落實勤前教育，調車中的指認呼喚、聯繫確認、停車確認進路落實情形。另也將加重懲處額度，「自即日起發生調車事件失職人員一律加重為記過以上處分，主管連帶加重懲處，以遏止事件。」

新人培訓強化部分，台鐵表示，目前正積極推動訓練標準化，建立一致性專業培訓基準，提升新進人員熟練度，具體作法包括培訓專業術科講師、AR/VR/MR實境互動課程、數位教材與評量機制，確保專業技能具一致性。

另外，在強化實務操作訓練方面，台鐵說明，除持續提升實習場域及設備，並將事故案例納入教材課程，增加學員操作熟練度與應變能力，同時提升現場作業安全。