　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵新車頻撞壞「8組受損待修」　EMU900型最慘4列停擺

▲▼台鐵調車出軌。（圖／讀者提供）

▲台鐵調車出軌，一次撞壞兩列EMU900型最美區間車。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵近來事故不斷，且頻撞壞新車，包括EMU900型區間車、R200型新柴電機車、EMU3000型新自強號、E500型新電力機車等新車都傳出災情，總計8編組或輛受損待維修無法上路，其中以EMU900型最美區間車災情最慘重，一連撞壞4列停擺待修。

台鐵3月30日七堵站發生重大調車事故，一輛EMU900型區間車在調車作業推進過程，衝撞停放一旁的另一列EMU900型，一口氣撞壞兩列。台鐵初步調查發現，引導員於聯掛點約100公尺即呼叫減速，行調通訊未獲回應，未能及時減速而碰撞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據統計，台鐵今(115)年1月至3月已發生5起調車事件，主要原因均為工作人員未依SOP辦理調車作業，其中3件未確認轉轍器開通方向、1件號誌進路設定錯誤又未指呼喚、1件衝撞出軌調查中。該5起調車意外也造成EMU900型區間車、R200型新柴電機車毀損。

不只調車意外　吊掛冷氣也能砸壞車

不僅調車意外，電車線事故、平交道事故也讓台鐵新車車隊戰力大減，連吊掛冷氣也能砸壞EMU900型區間車。台鐵表示，EMU900型ED935編組日前於潮州機廠檢修期間，因外包廠商吊掛操作不慎，鏈條有半節斷落，致車輛駕駛室擋風玻璃左下角出現三處敲擊痕跡。台鐵已依約向外包商求償，並要求檢討作業工法，同時更換備用擋風玻璃。該編組目前依原規劃執行三級檢修，未影響出廠時程。

不過台鐵坦言，今年EMU900型電聯車因電車線事故及調車事故共受損3組， R200型柴電機車因調車及平交道事故共受損兩輛。截至目前為止，因事件受損車輛待修累計有EMU900型4組、R200型2輛、EMU3000型1組、E500型1輛。

▲▼台鐵R200柴電機車調車擦撞幸福水泥自備貨物列車出軌。（資料圖／讀者提供）

▲台鐵R200柴電機車日前調車擦撞水泥貨物列車，導致出軌受損。（資料圖／讀者提供）

新車車隊少8車款　台鐵：清明疏運可因應

至於新車頻出事待修，是否會影響清明疏運、大甲媽祖繞境疏運及勞動節疏運，台鐵表示，已盤點各疏運、活動所需車輛編組數，並辦理彈性調度。目前清明連假疏運編組皆可因應，後續將視旅運需求及編組維修情形，持續盤點及調度，以確保疏運運能充足。

為降低事故發生，台鐵公司強調，後續除會持續落實原訂定之改善措施，包括每周經營周報會議檢討、人力補充、實務訓練、教練制度等，即日起亦由台鐵營運安全處、機務處及四區營運處等各級主管赴各場站、段等調車現場考核調車人員SOP的執行羅列所有缺失，未依規定執行者即立即懲處，主管連帶究責。

調車再出事　一律記過以上處分

台鐵指出，相關考核重點包含調車人力的安排、調車前是否訂定詳實的調車計畫，並依計畫落實勤前教育，調車中的指認呼喚、聯繫確認、停車確認進路落實情形。另也將加重懲處額度，「自即日起發生調車事件失職人員一律加重為記過以上處分，主管連帶加重懲處，以遏止事件。」

新人培訓強化部分，台鐵表示，目前正積極推動訓練標準化，建立一致性專業培訓基準，提升新進人員熟練度，具體作法包括培訓專業術科講師、AR/VR/MR實境互動課程、數位教材與評量機制，確保專業技能具一致性。

另外，在強化實務操作訓練方面，台鐵說明，除持續提升實習場域及設備，並將事故案例納入教材課程，增加學員操作熟練度與應變能力，同時提升現場作業安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
郭台銘野生現蹤！戴「中華隊」球帽吃壽喜燒
紅到上《RM》！他餐廳脫序「暴打女BJ、室內抽菸」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

公婆「咬碎食物再餵孩」　小姑1句更無知！醫警告：恐染5疾病

郭台銘野生現蹤！戴「中華隊」球帽吃壽喜燒　親切與店家合照

前員工爆YTR酷嗆「台灣人就是自卑」！Cheap點頭：只是沒人說破

跑山獸被轟賞金獵人！山友曝「家屬溝通內幕」：10萬已經算很少了

4袋廚餘狂倒排水溝！廟志工辯稱「餵魚」...網友全怒了

「天素地蔬」沒諧音哏？他8字破解藏旋律　網笑瘋：從素食唱到肉食

國5北向紫爆「時速僅18公里」　國道上午3事故影響車流

桃園火舞表演　女演員下半身著火「現場沒人救」影片曝！網喊荒謬

快訊／台東高溫警示　有焚風「上看36度」

「誤信苗栗人造雨」喊國賠！正妹司機致歉：泡水遊覽車200萬不修了

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

新北驚傳房屋坍塌！屋頂瓦片陷落...1住戶遭壓受困待援

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

公婆「咬碎食物再餵孩」　小姑1句更無知！醫警告：恐染5疾病

郭台銘野生現蹤！戴「中華隊」球帽吃壽喜燒　親切與店家合照

前員工爆YTR酷嗆「台灣人就是自卑」！Cheap點頭：只是沒人說破

跑山獸被轟賞金獵人！山友曝「家屬溝通內幕」：10萬已經算很少了

4袋廚餘狂倒排水溝！廟志工辯稱「餵魚」...網友全怒了

「天素地蔬」沒諧音哏？他8字破解藏旋律　網笑瘋：從素食唱到肉食

國5北向紫爆「時速僅18公里」　國道上午3事故影響車流

桃園火舞表演　女演員下半身著火「現場沒人救」影片曝！網喊荒謬

快訊／台東高溫警示　有焚風「上看36度」

「誤信苗栗人造雨」喊國賠！正妹司機致歉：泡水遊覽車200萬不修了

台中夫妻家中聊天...一台車撞進客廳！整片磚牆撞爛變廢墟

「台菜臭味」獲韓媒關注！美臭豆腐遭瘋狂檢舉　台餐廳罰3.2萬下架

鎖定果粉用戶！　北京警方提醒：iMessage收「逾期律師函」別點

64歲男罹攝護腺癌第二期　選「海神刀」挽救雄風

紅豆功效有哪些？6大好處＋禁忌一次看，減脂也能吃不踩雷

無畏地緣政治衝突　美資訊科技產業盈餘年增率上看37%

公婆「咬碎食物再餵孩」　小姑1句更無知！醫警告：恐染5疾病

原作者罕見親砸錢參與動畫製作　「失敗就破產」賭一把明開播

花蓮慈院3醫護獲優秀社會青年　護理部周英芳獲選全國優秀青年

3家母親節特色甜點！有吉伊卡哇蛋糕、紅寶石巧克力生乳捲

【原來是膽小鬼】狐獴看電視突見動物大軍！嚇得趕緊倒退躲進被子裡XD

生活熱門新聞

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

尋獲失蹤47天山友　跑山獸索費遭批！律師挺

快訊／強對流！　大雷雨擴4縣市

結帳「都會被問1句」客超不爽！店員吐內幕

高雄春捲67人中毒　營養師揭「2高風險食材」易成中毒來源

今「觀音生」！　菩薩加持3生肖發大財

「誤信人造雨」喊國賠！正妹司機致歉

高雄春捲67人中毒　業者嗆「查錯誰賠？」網友怒了

他曝LINE「1功能」超少人用　對方感動：你是第一個

跑山獸收費被轟　本人回應了

快訊／全台變天！　7縣市大雨特報

更多熱門

相關新聞

Discovery旗艦7人座休旅推新年式

Discovery旗艦7人座休旅推新年式

JLR台灣近期發表全新26年式Discovery全尺寸7人座旗艦休旅，並為其開出367萬起的建議售價，此次新年式採單一動力、2種限定版車型設定，透過多項專屬配備，不僅帶來更加細膩的質感氛圍，也同時向1989年初代Discovery致敬。

Google地圖新功能電動車駕駛有福了

Google地圖新功能電動車駕駛有福了

歐寶電動性能鋼砲登上綠色地獄

歐寶電動性能鋼砲登上綠色地獄

勞斯萊斯庫里南超豪華休旅推遊艇系列

勞斯萊斯庫里南超豪華休旅推遊艇系列

悼台鐵太魯閣事故　陳世凱重話：教訓不能忘、有疏失要嚴懲

悼台鐵太魯閣事故　陳世凱重話：教訓不能忘、有疏失要嚴懲

關鍵字：

台鐵調車事故新車EMU900EMU300R200E500損壞

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面