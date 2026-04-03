波灣國家提案「授權動武」保荷莫茲　中俄法聯手反對

▲荷莫茲海峽陷入封鎖、商船無法通行，更引發國際油價劇烈飆升。（圖／VCG）



記者張方瑀／綜合外電報導

聯合國安全理事會預計於3日針對由巴林提出的一項決議案進行表決，旨在保護荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）及其周邊地區的商業航運安全。然而，擁有否決權的中國已明確表態，反對任何形式的「授權動武」，讓這項攸關全球能源命脈的決議案陷入僵局。

伊朗封鎖海峽 國際油價應聲飆漲

自美國與以色列於2月底對伊朗發動攻擊以來，中東局勢劇烈動盪，衝突至今已超過一個月。這場軍事對抗不僅導致荷莫茲海峽實際上陷入封鎖、商船無法通行，更引發國際油價劇烈飆升。

巴林外交部長扎耶尼（Abdullatif bin Rashid Al Zayani）向安理會疾呼，伊朗企圖非法且無理地控制荷莫茲海峽的國際航行，此舉已嚴重威脅全球利益，「需要果斷的回應」。他更表示，期待安理會在明天的投票中展現統一立場。

巴林提案：採取「一切必要防禦手段」

目前擔任安理會輪值主席的巴林，在得到其他海灣阿拉伯國家與華府的支持下，已敲定決議案草案。根據《路透社》取得的內容，該草案授權採取「一切必要的防禦手段」來保護商船，授權期限至少為期六個月，直到安理會另有裁決為止。

為了換取俄羅斯與中國等國的支持，巴林先前已做出妥協，刪除了原本草案中關於「具強制力執行」的明確措辭。

中俄法聯手打破「靜默」 痛批授權動武後果嚴重

儘管巴林已做出修正，但反對聲浪依然強勁。中國常駐聯合國代表傅聰2日上午公開表示，中國反對授權動用武力，認為這將使「非法且不加區別的武力使用合法化」，勢必會導致局勢進一步升級，並引發嚴重後果。

據西方外交消息人士透露，該案原本進入「靜默程序」，預計在2日中午前若無人反對即視為通過，但最終遭到中國、俄羅斯與法國聯手打破。目前文本已進入「藍頭文件」定稿階段，儘管3日適逢聯合國假日，安理會仍排定進行表決。

川普誓言持續攻擊 卻無重啟海峽計畫

在國際外交斡旋之際，美國總統川普（Donald Trump）1日雖誓言會持續發動攻擊，卻未提出任何重啟海峽的具體計畫。此番言論引發市場不安，擔憂美國可能不會在確保這條關鍵水道安全通行方面扮演主導角色，導致油價再度走高。

目前英國已邀集40多個國家開會討論重啟海峽的方案，並與擁有22個成員國的阿拉伯國家聯盟（League of Arab States）一同對巴林的提案表示支持。

依照規定，決議案需獲得至少9票贊成，且美、俄、中、英、法五個常任理事國均未動用否決權，方能正式通過。