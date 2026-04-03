人夫外遇1年啪啪60次　小三一句「男友」成鐵證賠35萬

記者黃翊婷／綜合報導

中部一名人妻主張，丈夫阿強（化名）與女子小美（化名）發生婚外情，手機中還存有許多裸露、性愛照片，1年至少發生60次以上性行為，憤而決定對小美提告求償80萬元。雖然小美辯稱交往時並不知道阿強已婚，但法官沒有採信，日前仍判她應賠償人妻35萬元較為適當。

▲人妻控訴丈夫阿強外遇小美，2人1年內至少發生60次性行為。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，丈夫阿強自2024年9月起經常晚出不歸，2025年9月她在收拾家務時，無意間發現丈夫的手機出現與小美的對話，甚至還有許多裸露、性愛照片、影片，這才驚覺2人有婚外情，質問丈夫後，丈夫承認是在2024年9月透過交友軟體結識小美，並迅速發展出婚外情。

人妻控訴，丈夫在第一次見面時就告知小美已婚的身分，2人仍展開交往，1年至少發生60次以上的性行為，後來丈夫決定分手，小美竟聲請民事保護令報復，還聲稱丈夫是她的男友，憤而決定對小美提告求償80萬元。

小美則辯稱，她確實是在2024年9月認識阿強，也不否認發生過性行為，但她是在交往1個月之後才知道對方已婚，分手也是她希望的，阿強卻糾纏不休，這才決定聲請保護令，並非出於報復心態。

不過，法官認為，縱使小美剛認識阿強的時候不知道對方已婚，但依照她自己所說，應當是在2024年10月知悉阿強的婚姻關係，她卻在2025年間仍稱阿強為男友，可見2人之間確實有超越異性友人正當往來程度的關係，的確侵害到人妻的配偶關係身分法益。

最終，法官考量到雙方的身份、資力等因素，裁定小美應賠償人妻35萬元較為適當，全案仍可上訴。