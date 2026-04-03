台灣祭墾丁開唱湧人潮　無人機+霹靂小組全面維安

▲恆春警方在台灣祭啟動用無人機、霹靂小組進行維安。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

全台矚目的「2026台灣祭」3日起一連3天在墾丁大灣登場，面對數十萬樂迷湧入，恆春警分局啟動最高規格維安，首度大規模導入智慧影音傳輸系統與高空無人機監控，並結合緝毒犬與霹靂小組強化巡查與威嚇力，同步完善交通疏導措施，全力打造安全無虞的音樂盛會環境。

恆春警方表示，本次行動突破傳統人力巡邏模式，首度大規模導入「智慧影音傳輸系統」與「高空無人機監控」，於活動期間部署多部高解析度無人機進行360度空中偵蒐，即時掌握現場人流密度與周邊交通狀況。現場影像同步回傳至前進指揮中心，達成「零時差、無死角」的即時監控與應變能力。

此外，警方結合保安警察第三總隊緝毒犬，針對會場、墾丁大街及周邊易滋事場所進行高頻率場檢與巡查，並派遣特種警力「霹靂小組」進駐現場巡邏，以強大威嚇力防範鬥毆及各類違法行為，全面淨化活動環境。

面對龐大人潮與車流，恆春分局也規劃完善交通疏導措施，在會場周邊設置道路改道牌與行人專用動線，並派遣員警現場指揮引導。針對散場時段易壅塞的墾丁路北上路段，實施彈性調撥車道與流量管制，並加強取締違規停車，確保交通順暢。

恆春分局長郭懷澤表示，台灣祭是展現音樂與青春活力的重要舞台，警方結合科技與精銳警力，就是要提供民眾最安全的活動環境，呼籲參與民眾配合現場秩序與交通指引，共同維護活動品質。

警方也提醒，活動期間人潮眾多，民眾應妥善保管隨身財物，如遇緊急狀況，可立即向現場機動派出所求助或撥打110，確保自身安全。