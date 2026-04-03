廣西賞「粉紅海豚」 亂象生　快艇穿梭追趕如「圍獵」般拍照

▲海豚媽媽帶著孩子一同探出海面。（圖／翻攝成都商報）

記者魏有德／綜合報導

廣西欽州三娘灣因可觀賞大陸國家一級保護動物「中華白海豚」而聲名大噪，近年成為吸引大量遊客前往「賞豚」的知名景點，但也衍生出「無照快艇」追逐、包圍圍觀等亂象。長年研究中華白海豚的學者示警，遊客過度干擾恐對這類珍稀海豚族群造成繁衍上的影響。

▲高速快艇包圍海豚，讓遊客「近距離」觀看。（圖／翻攝成都商報）

《成都商報》報導，中華白海豚被譽為「海上大熊貓」，幼年呈灰色，成年後皮膚轉白，活動時因血液循環呈現粉紅色，因而有「粉紅海豚」之稱。廣西欽州三娘灣為中國較易觀察該物種的地點之一，自2003年開發為景區後，「出海觀豚」成為主要觀光項目。

隨著觀豚旅遊熱度上升，海上追逐海豚的情況頻繁出現。據了解，當海豚現身後，多艘快艇會迅速聚集並從不同方向靠近，甚至形成包圍態勢，最近距離不足20公尺。遊客為拍照不斷催促船長接近，讓不少人形容此舉猶如「圍獵」般令人憂心。

有船長坦言，船隻過多與引擎噪音會驚嚇海豚，影響其浮出水面換氣，甚至可能干擾海豚母子間的正常互動，增加幼豚風險。

▲母海豚背著死去的海豚寶寶。（圖／翻攝成都商報）

三娘灣觀豚船分為兩類，一為景區營運的「官方船」，另一類為當地漁民經營的「私人船」。部分私人船為吸引遊客上門，標榜「保證看到海豚」，甚至承諾看不到可退費，這也使不少船隻為了搶生意「被迫」貼近海豚。

不過，有些私人船缺乏船號與證照，安全設備也不符合規範，屬於違規載客的「三無船舶」，在旅遊安全上增添不少風險。

專家指出，中華白海豚多生活於沿海淺水區，與人類活動範圍高度重疊，過度觀光干擾或進一步壓縮其生存空間，呼籲加強管理與保護措施，避免觀光行為對脆弱族群造成長期影響。