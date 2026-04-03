清明連假霧臺車潮爆量！屏東里港警啟動交管　籲避尖峰時段

▲里港警方清明連假台24線交通管制措施。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

清明連假首日湧現出遊與返鄉車潮，通往霧臺山區的台24線交通壓力大增。因道路蜿蜒狹窄且停車空間有限，里港警分局提前啟動交通疏導專案，透過CMS看板即時發布路況資訊，並加派警力現場指揮，提醒民眾提早規劃行程、避開尖峰時段，確保山區行車順暢與安全。

里港警方表示，台24線為通往霧臺及知名景點「谷川大橋」的重要幹道，沿途景色壯麗，吸引不少民眾停車賞景，容易形成車流回堵。為即時掌握路況，警方已在三地門鄉三教寶宮及三德檢查哨設置CMS（可變資訊看板），隨時提供山區停車場使用情形及交通資訊，協助駕駛人彈性調整行程。

警方呼籲，民眾出發前應留意CMS看板及警廣路況資訊，若停車空間趨於飽和，請配合改往其他景點或避開尖峰時段，以減少壅塞情形。

里港警分局分局長邱逸樵表示，連假期間警方將加派警力於台 24線、三地門及霧臺等重要路段執行交通疏導與違規取締，特別提醒「減速慢行」， 山區道路坡陡彎急，特定路段速限為30公里，請用路人務必遵守速限、保持安全車距；「留意濃霧」， 春季山區氣候多變，遇濃霧時請開啟頭燈並嚴禁違規超車「遵守指揮」， 請前往公墓掃墓或部落旅遊的民眾提早出門，並隨時收聽警廣、注意 CMS 看板訊息，服從現場員警指揮，共同維護用路秩序與安全 。