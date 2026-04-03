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最台暑假登場！救國團推14天見學團　跨山海體驗文化與永續

▲救國團夏天推14天見學團活動。（圖／救國團提供）

▲救國團夏天推14天見學團活動。（圖／救國團提供）

記者陳崑福／屏東報導

救國團屏東縣團委會推出「華裔青少年臺灣見學團2.0版」，鎖定13至17歲海華裔青年與國內學員，規劃14天深度文化與自然體驗行程，從城市地標到山海秘境，結合永續教育與跨文化交流，帶領學員在探索臺灣之美的過程中，找回文化認同並累積成長能量。

▲救國團夏天推14天見學團活動。（圖／救國團提供）

▲救國團夏天推14天見學團活動。（圖／救國團提供）

這次見學團以「人文史蹟」、「生態地景」與「常民生活」為三大核心主題。學員將從臺北101出發，漫步九份山城的霧雨，並深入美濃客家民俗村親手製作 DIY油紙傘。行程涵蓋國立故宮博物院、宜蘭傳藝園區等指標性文創基地，並安排前往鹿野高台感受熱氣球震撼，以及實地走訪日月潭、溪頭森林遊樂區及屏東社頂公園，呼吸寶島最清新的芬多精。

此外，為了讓學員體驗最道地的台式小吃，行程特別規劃了羅東、東大門、墾丁、六合等各大知名夜市美食巡禮 ，在品嚐寶島滋味的同時，感受臺灣濃厚的人情味。

這次活動不僅是單純的觀光，更深度融入聯合國永續發展目標(SDGs)。透過對生態景觀的踏查，實踐 SDG#15保育陸域生態；在城鄉走讀中落實 SDG 11 永續城鄉 與 SDG#12 責任消費及生產。藉由海內外青少年的14天共同生活，推動 SDG#多元夥伴關係，讓學員在沈浸式的華語環境中提升跨文化交流能力。

屏東縣團委會表示，活動由救國團總團部主辦，全程安排住宿各地優質飯店，並由專業服務團隊全程陪同，確保學員在安全且具備高品質的環境下學習與成長。

這不只是一場夏季旅行，更是一場關於文化歸屬與自我成長的探索儀式。誠摯邀請海外學子踏上這座充滿故事的島嶼，在臺灣這座大教室裡結交摯友，收藏最動人的盛夏風景。


活動詳情與報名資訊：
活動日期：2026年7月6日至7月19日
參加對象：13-17歲青少年
報名電話：08-7361084#21
報名官網：https://reurl.cc/Q2Wk3p

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關鍵字：

華裔青少年臺灣見學文化交流永續教育夏季活動

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