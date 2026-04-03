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日料名店「醉捏壽司」掉肉　師傅道歉：沒顧好邊界感

▲▼高檔日式料理師傅被投訴。（圖／翻攝Threads）

▲高檔日式料理師傅疑似喝醉，捏壽司還掉到桌面。（圖／翻攝Threads，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

台北市中山區一家人均消費4500元的知名日本料理店，遭到民眾在社群平台爆料，指控師傅疑似酒後上工導致精神恍惚，不僅壽司捏散掉落還對客傻笑，甚至出現刀具操作不穩等危險行為。對此被爆料的壽司師傅出面致歉。

受害民眾在Threads發文指出，該店號稱預約困難，1日前往用餐時卻目睹師傅眼神渙散、言語不清，甚至反覆詢問客人是否在生氣。爆料者形容現場壽司多次捏散，師傅一度笑到快跌倒，且壽司口感異常酸鹹黏稠。即便現場有顧客試圖勸阻，師傅竟還搶走客人酒杯，最終由其他員工緊急接手，混亂場面才宣告結束。

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環境衛生遭質疑員工未洗手觸食材
除師傅脫序行為外，網友更針對現場衛生管理提出多項質疑。有顧客指出店內飯桶疑似發霉，且員工觸碰頭髮後未經過手部清潔便直接接觸食材，手套也未更換即處理不同性質工作，甚至將食材容器直接放置於客人餐盤上。種種行為被認為存在極高交叉污染風險，嚴重影響每人4500元高價位應有的餐飲品質與安全。

▲▼高檔日式料理師傅被投訴。（圖／翻攝Threads）

當事師傅致歉坦言邊界感未顧好
面對排山倒海的負面指控，當事師傅2日緊急出面致歉。他解釋當天現場三組客人中有兩組是熟客，氣氛較為輕鬆，因此有邊小酌邊料理的情況，但他坦言自己確實沒有顧好「邊界感」，導致服務失準。師傅表示，對於該名女顧客感到非常抱歉，並承認當時確實有幾個壽司沒有捏好，那是他個人的問題。

至於口味被指稱異常，師傅解釋店內使用的是紅醋，因此醋飯味道會比一般壽司強烈，強調食材本身絕對沒有問題。對此案例，北市衛生局將派員前往稽查，若查有違規，將限期改善，未改善者，可依《食品安全衛生管理法》第44條，處6萬元至2億元罰鍰。

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