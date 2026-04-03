伊朗點名科技巨頭　亞馬遜、甲骨文資料中心疑遇襲

▲亞馬遜網路服務 AWS。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

伊朗軍事精銳「革命防衛隊」（IRGC）關係密切的伊朗媒體於2日引述官方聲明指出，革命防衛隊已針對美國電商與雲端龍頭亞馬遜（Amazon）位於巴林的相關設施發動攻擊。

列IT企業為「正當攻擊目標」

與伊朗官方關係密切的《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim News Agency）報導指出，革命防衛隊早在上個月31日就曾發表聲明預告，指稱美國的IT與AI相關企業涉嫌參與美國與以色列針對伊朗的攻擊行動。革命防衛隊明確主張，這些科技企業將被列為「正當的攻擊目標」。

事實上，亞馬遜旗下的雲端服務平台「AWS」上個月也曾證實，其位於阿拉伯聯合大公國（UAE）與巴林的設施遭到無人機襲擊，總計有3處設施在攻擊中受損。

甲骨文杜拜中心也傳遇襲

除了亞馬遜之外，塔斯尼姆通訊社2日再度轉述革命防衛隊聲明，宣稱其武力也攻擊了美國IT大廠甲骨文（Oracle）位於杜拜的資料中心，導致區域緊張局勢進一步惡化。

多家歐美媒體分析指出，隨著軍事領域對雲端技術與AI的活用日益頻繁，資料中心等基礎設施在戰略上的重要性大幅提升，現已成為極易受到鎖定的攻擊目標。

杜拜官方發聲闢謠：全屬捏造

針對伊朗官媒聲稱甲骨文杜拜資料中心遇襲的消息，杜拜當局已迅速在社群媒體上發表聲明嚴正否認。杜拜當局強調，目前網路上廣泛流傳的相關新聞內容皆為捏造，並非事實，呼籲民眾勿信謠言。