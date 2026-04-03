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國道「2路段紫爆」龜速不到10公里　上午防10地雷

▲▼國3北上安坑到木柵休息站壅塞。（圖／翻攝高速公路即時路況）

▲國3北上安坑到木柵休息站壅塞。（圖／翻攝高速公路即時路況）

記者李姿慧／台北報導

清明連假首日一早湧現返鄉掃墓及出遊車潮，加上天候不佳，國3安坑到木柵休息站、環東到南港等路段「紫爆」，時速不到10公里，高公局預估國道上午將有10大易塞路段。

今日（3日）為清明節連續假期首日，目前國1南向湖口至竹北、國1高架南向中壢轉接道至楊梅端、國3南向鶯歌系統至龍潭、國3北向安坑至木柵車多壅塞。其中國3安坑到木柵休息站、環東到南港等路段「紫爆」，時速不到10公里。

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不少車輛也利用凌晨免收費時段提早上國道，今天凌晨0時到5時交通量為10.0百萬車公里，為平日年平均之2.5倍，預估今日交通量為123百萬車公里，為平常1.3倍。

由於今日天候不穩定，降雨影響用路人行車視線。高公局預判，今日上午有10大重點壅塞路段，包括國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、後龍-苑裡、沙鹿-龍井、快官-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量於12時後出發；國5南向用路人建議17時後出發，節省寶貴時間。

▲▼2026清明連續假期每日攻略0403。（圖／高公局提供）

▲清明連續假期首日國道疏運攻略。（圖／高公局提供）

國道今日相關疏導措施，包括 0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉、6-12時西部國道南向高乘載管制，單一費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控及暫停施工等。

高公局提醒，駕駛人遇濃霧路段時，應開亮車頭大燈、霧燈及危險警告燈，以提醒後方來車，並保持較長的跟車距離，且小心駕駛及避免變換車道，以維行車安全。

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