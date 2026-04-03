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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

無間道？高虹安親信稱李貞秀受綠營指使　卓冠廷：你們吃了什麼藥？

▲▼民眾黨立委李貞秀受訪。（圖／記者陳煥丞攝）

▲民眾黨立委李貞秀。（圖／記者陳煥丞攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨立委李貞秀因立委資格存在爭議，民眾黨「全黨挺一人」砲轟綠營追殺陸配，但日前李貞秀開直播爆料，卻也引起黨內圍剿。新竹市長高虹安助理王郁文踢爆，當時檢舉助理費案的人是李貞秀，更懷疑背後黑手就是議員卓冠廷。卓冠廷3日回應，民眾黨相關人等你們到底吃了什麼藥？可不可以正常一點？這到底是什麼什麼鬼質疑？

李貞秀直播爆料高虹安收柯文哲錢引起軒然大波，雖事後致歉，李3月29日卻又開直播提及「數字不一樣」，民眾黨苗栗黨部主委賴香伶爆氣痛批別再發言。王郁文昨晚也在臉書發文稱，這起事件，有可能是新竹縣黨部前執行長林冠年，以及民進黨新北市議員卓冠廷策劃。她無奈表示，民眾黨如果被李貞秀搞到直接灰飛煙滅也是不意外。

對此，卓冠廷表示，對不起，民眾黨相關人等到底吃了什麼藥？可不可以正常一點？連假帶老婆跟小孩出國，大半夜，記者訊息接不完，本來以為什麼大事，但，看完後，這到底是什麼什麼鬼質疑？

卓冠廷說明，整個故事是，民眾黨提了一個炸彈李貞秀當不分區，國籍及戶籍擔任立委被質疑不合法，國內譁然；再來，她爆料「新竹市長高虹安拿了柯文哲700萬元」，也引發民眾黨大爆炸。

卓冠廷指出，民眾黨內基於跟她各式的關係，中評會現在還沒處理掉，社會觀感極差，結果，現在的大絕招是賴到民進黨跟卓冠廷頭上，「拜託，我何德何能？能指揮李貞秀這種貨色！你們民眾黨提名的，自己好好指揮就好了！」

王郁文質疑「卓冠廷明示按鈴人是林冠年，暗示真正檢舉人是另有其人，苗頭指向當時的林冠年競選總部發言人李貞秀」、 「李貞秀妳到底跟高辦跟民眾黨是有什麼仇？如果無冤無仇還可以一邊自稱民眾黨員一邊任意傷害別人，我實在不懂妳內心都沒有過一絲不安與愧疚嗎？還是妳的背後是林？林的背後是卓與他們的勢力？那這一連串的各種作為就說得通了」。

卓冠廷表示，第一、林冠年曾檢舉高虹安，第二、李貞秀層擔任林冠團隊發言人，第三、李貞秀是民眾黨提名的不分區，有民眾黨黨籍。以上這三點，新聞都有；而他當然也有其他的消息來源及相關評論。

卓冠廷指出，他在節目上的講法，跟王郁文的解讀顯然不同，尊重王的評論跟解讀，因為民眾黨什麼事都要賴給民進黨已經不稀奇。但他跟林冠年根本不熟，這一點，希望王郁文能更正說法，卓冠廷從來沒有跟林冠年有私下討論過任何貴黨議題，自己所有有關民眾黨的訊息消息來源都不是他，也包含柯文哲跟高虹安被他爆料密會，最終法院認證那一件。

卓冠廷提醒王郁文，天下沒有不透風的牆，民眾黨新竹幫跟李貞秀不對盤的事，政媒圈本就不是新聞；提名李貞秀的，不是民進黨；不放棄中華人民共和國國籍及戶籍的，不是民進黨；爆料柯文哲給高虹安700萬的，更不是民進黨。

卓冠廷表示，現況是，高虹安已經否認收這筆錢，但民眾黨中評會仍無法處分李貞秀，難道也是民進黨的錯？真的不要笑掉人大牙了。民眾黨自己茶壺內的風暴，絕不是賴給民進黨就好，所有關心民眾黨的人，應該要看的是，柯文哲跟黃國昌在這件事分別扮演什麼角色，最後怎麼處理。

卓冠廷指出，講到底，這是民眾黨的家務事，希望你們能好好處理；賴給民進黨，甚至賴給卓冠廷，不是最聰明的作法。

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