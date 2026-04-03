廁所掛破洞雨傘　超商女店員警覺「怪怪的」揪出偷拍狼

記者黃翊婷／綜合報導

北部一名超商女店員A去年8月間在員工廁所發現一把破洞的黑色雨傘，沒想到竟抓包同事阿豪（化名）涉嫌透過破洞偷拍，憤而報警提告。法官日前審理之後，依犯竊錄非公開活動罪，判處阿豪有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲A女發現掛在廁所內的雨傘藏有錄影筆，沒想到偷拍狼竟是同事阿豪。（示意圖／達志影像，非本案事發地點。）

判決書中記載，A女和阿豪是北部某超商的同事，去年8月間阿豪為了滿足個人私慾，竟在未經他人同意之下，將錄影筆藏在掛於員工廁所內的雨傘中，並透過與傘的破洞偷拍。

A女隔天上廁所時，發現掛在廁所內的雨傘怪怪的，仔細一看，破洞裡面竟然藏有錄影筆，這才驚覺遭到偷拍，於是立刻報警處理。

法官認為，阿豪為了滿足私慾，用錄影筆竊錄女同事如廁，對受害者的個人隱私及心理健康造成相當程度的傷害，考量到他至今仍未與A女達成和解，但在偵查至審理過程中始終坦承犯行，態度不惡，最終依犯竊錄非公開活動罪，判處他有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

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