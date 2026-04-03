▲吳聖宇：這波春雨很重要。（圖／翻攝臉書／天氣職人-吳聖宇，下同）

記者葉國吏／綜合報導

清明連假首日受鋒前雲系影響，中北部地區出現明顯降雨，天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，上午起降雨雖有短暫空檔，但隨著鋒面系統南壓，今日深夜起全台降雨將再度增多，同時透露「這波春雨很重要」。

吳聖宇今早在臉書發文指出，預報顯示，周六一整天至周日上午將是這波降雨的最強峰值。受中高層短波槽動力配合，鋒面對流系統將持續發展，西半部地區不僅有陣雨，更可能出現伴隨閃電的劇烈雷雨。雖然東半部降雨量相對較少，但仍有短暫陣雨機會。民眾前往山區祭祖或出遊，務必隨時留意即時天氣預警，並慎防短延時強降雨造成的影響。

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周日下半天起，鋒面結構將逐漸減弱並出現斷裂趨勢，對流條件轉差後各地降雨雖會趨緩，但仍有零星陣雨。下周一將出現短暫的降雨空檔，屆時鋒面北退至台灣北方海面，天氣暫時回穩，僅需注意午後熱力作用引發的局部陣雨。這段降雨間歇期預計相當短暫，因為下周二緊接著還有另一波鋒面接力報到。

▲北台灣今早降下雷雨。

下周四起天氣回穩轉熱一週

下周二鋒面再度由北往南橫掃台灣，西半部地區屆時將再迎來一輪短暫陣雨或雷雨，中北部不排除再出現局部大雨。直到下周三鋒面南下斷開後，全台降雨才會明顯減少，天氣趨於穩定。吳聖宇分析，下周四起受「太平洋高壓」北擴影響，南風暖空氣增強，台灣將進入約一周的晴朗穩定天氣，下次鋒面影響可能要等到4月中旬。

清明時節雨紛紛雖造成出遊不便，但對目前缺水的台灣而言，這波上旬雨水極為重要。氣象專家提醒，由於中長期預報顯示4月中下旬降雨可能偏少，本周的降雨將是上半年水情的重要補給。連假期間山區土石易鬆動，提醒民眾避免前往危險區域，並隨身攜帶雨具，以應對瞬息萬變的春季天氣。