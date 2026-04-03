　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

連假首日雷雨掃台！　吳聖宇：這波春雨相當重要

▲▼吳聖宇：這波春雨很重要。（圖／翻攝臉書／天氣職人-吳聖宇）

▲吳聖宇：這波春雨很重要。（圖／翻攝臉書／天氣職人-吳聖宇，下同） 

記者葉國吏／綜合報導　

清明連假首日受鋒前雲系影響，中北部地區出現明顯降雨，天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，上午起降雨雖有短暫空檔，但隨著鋒面系統南壓，今日深夜起全台降雨將再度增多，同時透露「這波春雨很重要」。

吳聖宇今早在臉書發文指出，預報顯示，周六一整天至周日上午將是這波降雨的最強峰值。受中高層短波槽動力配合，鋒面對流系統將持續發展，西半部地區不僅有陣雨，更可能出現伴隨閃電的劇烈雷雨。雖然東半部降雨量相對較少，但仍有短暫陣雨機會。民眾前往山區祭祖或出遊，務必隨時留意即時天氣預警，並慎防短延時強降雨造成的影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

周日下半天起，鋒面結構將逐漸減弱並出現斷裂趨勢，對流條件轉差後各地降雨雖會趨緩，但仍有零星陣雨。下周一將出現短暫的降雨空檔，屆時鋒面北退至台灣北方海面，天氣暫時回穩，僅需注意午後熱力作用引發的局部陣雨。這段降雨間歇期預計相當短暫，因為下周二緊接著還有另一波鋒面接力報到。

▲▼吳聖宇：這波春雨很重要。（圖／翻攝臉書／天氣職人-吳聖宇）

▲北台灣今早降下雷雨。

下周四起天氣回穩轉熱一週
下周二鋒面再度由北往南橫掃台灣，西半部地區屆時將再迎來一輪短暫陣雨或雷雨，中北部不排除再出現局部大雨。直到下周三鋒面南下斷開後，全台降雨才會明顯減少，天氣趨於穩定。吳聖宇分析，下周四起受「太平洋高壓」北擴影響，南風暖空氣增強，台灣將進入約一周的晴朗穩定天氣，下次鋒面影響可能要等到4月中旬。

清明時節雨紛紛雖造成出遊不便，但對目前缺水的台灣而言，這波上旬雨水極為重要。氣象專家提醒，由於中長期預報顯示4月中下旬降雨可能偏少，本周的降雨將是上半年水情的重要補給。連假期間山區土石易鬆動，提醒民眾避免前往危險區域，並隨身攜帶雨具，以應對瞬息萬變的春季天氣。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
郭台銘野生現蹤！戴「中華隊」球帽吃壽喜燒
紅到上《RM》！他餐廳脫序「暴打女BJ、室內抽菸」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

公婆「咬碎食物再餵孩」　小姑1句更無知！醫警告：恐染5疾病

郭台銘野生現蹤！戴「中華隊」球帽吃壽喜燒　親切與店家合照

前員工爆YTR酷嗆「台灣人就是自卑」！Cheap點頭：只是沒人說破

跑山獸被轟賞金獵人！山友曝「家屬溝通內幕」：10萬已經算很少了

4袋廚餘狂倒排水溝！廟志工辯稱「餵魚」...網友全怒了

「天素地蔬」沒諧音哏？他8字破解藏旋律　網笑瘋：從素食唱到肉食

國5北向紫爆「時速僅18公里」　國道上午3事故影響車流

桃園火舞表演　女演員下半身著火「現場沒人救」影片曝！網喊荒謬

快訊／台東高溫警示　有焚風「上看36度」

「誤信苗栗人造雨」喊國賠！正妹司機致歉：泡水遊覽車200萬不修了

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

新北驚傳房屋坍塌！屋頂瓦片陷落...1住戶遭壓受困待援

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

公婆「咬碎食物再餵孩」　小姑1句更無知！醫警告：恐染5疾病

郭台銘野生現蹤！戴「中華隊」球帽吃壽喜燒　親切與店家合照

前員工爆YTR酷嗆「台灣人就是自卑」！Cheap點頭：只是沒人說破

跑山獸被轟賞金獵人！山友曝「家屬溝通內幕」：10萬已經算很少了

4袋廚餘狂倒排水溝！廟志工辯稱「餵魚」...網友全怒了

「天素地蔬」沒諧音哏？他8字破解藏旋律　網笑瘋：從素食唱到肉食

國5北向紫爆「時速僅18公里」　國道上午3事故影響車流

桃園火舞表演　女演員下半身著火「現場沒人救」影片曝！網喊荒謬

快訊／台東高溫警示　有焚風「上看36度」

「誤信苗栗人造雨」喊國賠！正妹司機致歉：泡水遊覽車200萬不修了

64歲男罹攝護腺癌第二期　選「海神刀」挽救雄風

紅豆功效有哪些？6大好處＋禁忌一次看，減脂也能吃不踩雷

無畏地緣政治衝突　美資訊科技產業盈餘年增率上看37%

公婆「咬碎食物再餵孩」　小姑1句更無知！醫警告：恐染5疾病

原作者罕見親砸錢參與動畫製作　「失敗就破產」賭一把明開播

花蓮慈院3醫護獲優秀社會青年　護理部周英芳獲選全國優秀青年

3家母親節特色甜點！有吉伊卡哇蛋糕、紅寶石巧克力生乳捲

王鶴棣氣炸！私下遭貼臉跟拍　怒火爆發「動手打掉手機」影片瘋傳

惡煞潑檳榔渣、搥壞後照鏡比「YA」　受害特斯拉哨兵模式全錄下

19道餐點4000元有找　日料亘一郎開放午間板前席位「每周3天」

昆凌亮相周杰倫演唱會　阿KEN趁劉畊宏唱歌上廁所

生活熱門新聞

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

尋獲失蹤47天山友　跑山獸索費遭批！律師挺

快訊／強對流！　大雷雨擴4縣市

結帳「都會被問1句」客超不爽！店員吐內幕

高雄春捲67人中毒　營養師揭「2高風險食材」易成中毒來源

今「觀音生」！　菩薩加持3生肖發大財

「誤信人造雨」喊國賠！正妹司機致歉

高雄春捲67人中毒　業者嗆「查錯誰賠？」網友怒了

跑山獸收費被轟　本人回應了

他曝LINE「1功能」超少人用　對方感動：你是第一個

快訊／全台變天！　7縣市大雨特報

更多熱門

相關新聞

明天雨更猛「全台溼答答」　西部防局部豪雨

明天雨更猛「全台溼答答」　西部防局部豪雨

受到鋒面接近影響，今天(3日)清明連假首日，清晨至上午中部以北、東北部有明顯雨勢，明後兩天受鋒面影響，其中明天雨最大，全台有雨，西半部嚴防短延時強降雨，甚至有局部豪雨，周日降雨稍緩，不過下周一連假最後一天還有鋒面接近，周二再有鋒面影響，下周三前天氣都不穩定。

清明連假首日35℃熱如夏！　明起2鋒面連5天降溫有雨

清明連假首日35℃熱如夏！　明起2鋒面連5天降溫有雨

連假首日「2縣市」炸雷雨！　晚起2鋒面連5天雨

連假首日「2縣市」炸雷雨！　晚起2鋒面連5天雨

即／2縣大雷雨夜襲　連假4天全台溼答答

即／2縣大雷雨夜襲　連假4天全台溼答答

連假最糟一天紅爆雷雨　圖看降雨熱區

連假最糟一天紅爆雷雨　圖看降雨熱區

關鍵字：

氣象吳聖宇

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面