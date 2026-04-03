配合鄭習會？國民黨團突要求軍購協商延後一周　綠盼維持原期

▲國民黨主席鄭麗文、黨團總召傅焜萁。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

《國防特別條例》草案已完成委員會初審，所有條文保留朝野協商，原定4月9日進行黨團協商，昨（2日）晚國民黨團突然發函，要求將協商延後至4月15日或16日。對此，綠委陳冠廷表示，國防特別條例具有高度時效緊迫性，呼籲國民黨團維持原定協商期程，不應因鄭麗文訪中行程而改變磋商節奏。

陳冠廷指出，民進黨團原本希望在本週即啟動政黨協商，但基於善意接受在野黨延期的請求，同意將時間排定至下週4月9日。未料國民黨團再度要求延後，令人難以理解。

陳冠廷強調，此次國民黨立委並無赴中行程，理論上不應有再次延期的需求，「如果把協商的節奏與鄭麗文訪中行程『掛勾』，會非常遺憾」。

由於國民黨主席鄭麗文預定4月7日至12日率團訪問中國並舉行「鄭習會」，外界質疑藍營為配合訪中行程而延後軍購協商。陳冠廷表示，民進黨團目前不打算更改協商期程，將持續與國民黨團溝通，爭取維持4月9日如期召開。

陳冠廷也特別向國民黨中生代與新生代委員喊話，表示近期已感受到黨內對國防條例出現不同聲音，包括盧秀燕市長及其他中生代政治人物的立場，已逐漸接近行政院版本，「雙方已接近可以磋商出共識的時刻」。

對於國民黨團要求延期，陳冠廷呼籲，國民黨年輕世代展現更高的自主性，盡快展開初步磋商，「或許4月9日未必能達成共識，沒有關係，後續可以加開協商，但至少先開始」。

陳冠廷重申，民進黨團將與在野黨就協商時間持續溝通，並盡可能找出最適合台灣國防需求的條例版本。