川普內閣大洗牌？　盧特尼克遭點名：處境危險

▲美國總統川普與商務部長盧特尼克。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國政壇再度傳出人事大地震，在司法部長邦迪（Pam Bondi）與前國土安全部長諾姆（Kristi Noem）相繼離職後，消息人士透露，總統川普對於現任商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）與勞工部長查韋斯-德雷默（Lori Chavez-DeRemer）的表現感到極度不滿與失望，正考慮進行更大規模的內閣大洗牌。

川普震怒考慮「清門戶」 官員爆：他準備要趕人了

根據POLITICO報導，一名熟悉內部動態的政府官員直言，川普（Donald Trump）目前的態度非常強硬，「他現在非常火大，準備要調動一些人。」據悉，除了該名官員外，還有三位了解川普思維的人士證實，內閣人事異動已在醞釀中。

儘管白宮發言人羅傑斯（Taylor Rogers）在聲明中力挺，強調查韋斯-德雷默與盧特尼克在維護美國勞工權益方面表現出色，且擁有總統的全力支持；但有資深官員反駁，查韋斯-德雷默的去留確實在討論中，而盧特尼克的處境更是如履薄冰。

勞工部長深陷醜聞 商務部長被控「點子半生不熟」

報導指出，這波潛在的人事調整主要針對川普認為「表現不佳」或「帶來過多負面關注」的官員。勞工部長查韋斯-德雷默目前正因多項指控接受監察長調查，包含涉嫌在工作期間飲酒、與安全人員有染，以及幕僚涉嫌不當利用公務行程便利其私人旅遊。對此，查韋斯-德雷默已全盤否認。

商務部長盧特尼克則被視為華府的爭議人物，儘管他是川普的老友，但在政壇盟友寥寥無幾。批評者形容他作風粗魯，常向總統提出「半生不熟」的點子，導致其他幕僚必須事後收爛攤子。

此外，盧特尼克的家人涉嫌利用政府關係獲利，以及其名字出現在「艾普斯坦文件」中，都讓川普感到挫折，甚至引發兩黨要求其下台的呼聲。

為期中選舉鋪路 川普憂明年任命權遭削弱

消息人士分析，川普考慮在此刻「換血」，是為了在經濟等關鍵選戰議題上重整旗鼓，向選民展現「我正在改變經濟」的決心。另一名接近白宮的人士則提到，川普擔心如果民主黨在接下來的期中選舉贏得更多席次，明年的人事任命案恐難在國會獲得通過，因此傾向現在就完成「清門戶」。

目前，川普已在2日任命布蘭奇（Todd Blanche）擔任代理司法部長，並被視為正式接掌該職位的首選。

此外，川普本週也與環保署長澤爾丁（Lee Zeldin）會面，除了討論加州山火問題，亦傳出曾討論由澤爾丁接替邦迪職位的可能性。截至目前為止，商務部與勞工部均未對此人事傳聞做出正式回應。