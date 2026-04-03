Threads文標榜免費送手機？　OL慘噴400萬元

記者黃翊婷／綜合報導

網路購物詐騙案件自3月起再度增加，台北市一名蔡姓OL日前在社群平台看見免費贈送手機的文章，沒想到卻誤入詐團陷阱，最終損失400多萬元。刑事局提醒，民眾網路購物如果遇到對方要求加入LINE私聊，或以金流驗證、帳戶設定、解除限制等名義指示操作匯款，請提高警覺，以免受騙。

▲蔡女誤以為能拿到免費手機，最終卻損失400多萬元。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

刑事局近日公布一起案例，台北市一名蔡姓OL日前在Threads瀏覽貼文，看到一篇標榜贈送熱門手機的文章，於是依照指示加入LINE聯繫，對方說要透過超商賣貨便進行交易，過程中卻以「賣家帳號遭封鎖」為由，要求她求配合進行實名認證及金流操作。

蔡女遭引導進行網路匯款、轉帳、行動支付、消費扣款及無卡提款，等到發現不對勁時，已經損失400多萬元。刑事局表示，此類假網拍詐騙手法已經從傳統的假賣場、假客服話術，進一步結合社群平台、通訊軟體、多元金流操作，透過層層誘導，讓民眾誤以為是正常交易流程，進而造成高額財損。

刑事局提醒，民眾網路購物務必透過正規平台，切勿私下交易或配合進行不明金流操作，如果對方要求加入LINE私聊，或以金流驗證、帳戶設定、解除限制等名義指示操作匯款、付款碼、QR Code或無卡提款功能，都要提高警覺，若有疑慮，可以撥打165反詐騙專線求助。

▼詐騙手法升級。（圖／翻攝自內政部網站）