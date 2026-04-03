美軍襲「伊朗最高大橋」釀8死　川普Po影片嗆：不談判就全炸光

記者張方瑀／綜合報導

美國與以色列聯手空襲伊朗再度升級。美國總統川普日前在社群媒體分享影片，證實美軍已炸毀伊朗境內最高的B1大橋，造成至少8人死亡、95人受傷。川普隨後強硬發文警告，這座大橋將永遠無法使用，且後續還會有更多攻擊，直言伊朗若不趕快回到談判桌，「到時候什麼都不會剩下。」

美以兩波空襲伊朗最高大橋 釀8死95傷

綜合外媒報導，位於德黑蘭西南方約35公里處卡拉季（Karaj）的「B1大橋」遭到美國與以色列軍方鎖定。阿爾伯茲省（Alborz province）副省長賽義夫（Ghodratollah Seif）證實，空襲已導致8人喪生、95人受傷。

報導指出，美以敵軍發動了兩次空襲，第一波攻擊先造成平民傷亡，當緊急救援團隊抵達現場協助受害者時，美軍又發動了第二次攻擊。這座B1大橋高度達136公尺，被視為中東最高的橋樑，空襲發生時仍在建設中。

川普嗆：不談判就什麼都不剩

川普隨後在「真實社群」（Truth Social）上分享了B1大橋局部坍塌、濃煙竄天的影片，並語氣強硬地表示，「伊朗最大的橋已經垮了，將再也無法使用，接下來還會有更多！現在是伊朗在為時已晚之前達成協議的時候了，否則這個本來仍可能成為偉大國家的地方，將什麼都不剩！」

▲美國與以色列聯手炸毀伊朗境內最高的B1大橋。（圖／翻攝自Ttuth Social／@realDonaldTrump）



川普在1日晚間發表入主白宮後首次針對戰爭的全國黃金時段演說，宣稱這場自2月28日發動的戰爭已接近尾聲，但他同時揚言，若伊朗不屈服於美方要求，將在未來2至3週內施加「極其猛烈」的轟炸，「要把他們打回石器時代，那才是他們該待的地方。」

美方稱打擊軍事補給路線 伊朗反擊：敵軍道德崩壞

針對此次行動，美方官員表示，攻擊大橋是切斷軍事補給路線整體行動的一環，旨在防止伊朗將彈道飛彈與無人機零件分發至全國部隊。然而，伊朗半官方的梅爾通訊社（Mehr News Agency）反駁此說法不實，強調「B1大橋尚未啟用」。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）也在X平台回擊，抨擊美方打擊包括未完工大橋在內的民用建築，無法迫使伊朗人投降，這僅傳達出敵人在混亂中的失敗與「道德崩壞」。

B1大橋是伊朗最重要的基礎建設項目之一，不僅是連接德黑蘭與卡拉季的重要高速公路樞紐，更支撐著關鍵商業走廊，被視為伊朗交通現代化的象徵。目前由於採訪限制，法新社（AFP）尚無法進入現場獨立驗證確切傷亡人數。