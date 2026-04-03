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知名印刷廠老董被「貌美單親媽」詐騙！　認當乾女兒賠3300萬

知名老牌印刷業L姓老董，因在通訊軟體上認了「乾女兒」，多次前往銀行提領面交投資款，因此痛失3300萬元。（示意圖／非本案當事人及銀行）

▲知名老牌印刷業L姓老董，因在通訊軟體上認了「乾女兒」，多次前往銀行提領面交投資款，因此痛失3300萬元。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

知名老牌圖書印刷廠7旬L姓老董誤信投資詐騙，認下詐團「乾女兒」，前後投資3300萬元「抽蘋果股票」，甚至為此與牽手多年的妻子翻臉大吵，只為能拿到房地契變賣籌錢買股票。儘管妻子苦勸該投資為詐騙，拒絕交出房地契，更和警方聯手與老董套好招，持假鈔當場逮獲車手，事後老董卻只認為自己「做功德」、協助警方逮獲車手，仍深信投資蘋果股票為真，堅持再與「乾女兒」相約面交投資蘋果股票。

據了解，L姓老董經營一間老牌圖書印刷業，白手起家，一手建立印刷帝國，歷經資訊發展快速變革，卻仍可在時代的洪流中屹立不搖，成為少數能繼續營利的圖書印刷業。然而L姓老董半年前在Line上突然認識一名年輕貌美的女性，經不住對方每日三餐從不間斷地噓寒問暖，從而得知對方是一個帶著孩子自力更生的「單親媽媽」芳芳，加上子女全數在國外生活，孤獨感環繞下，讓老董心軟，將芳芳認作乾女兒。

印刷老董為籌措資金，試圖向妻子拿取房地契變賣，因此爆發爭吵，其乾女兒「安慰」表示，「媽媽的情緒本來就不穩定…」。（圖／民眾提供）

▲印刷老董為籌措資金，試圖向妻子拿取房地契變賣，因此爆發爭吵，其乾女兒「安慰」表示，「媽媽的情緒本來就不穩定…」。

為博取老董信任，過程中芳芳也不忘傳上自己的「身分證」、「自拍照」與「小孩的生活照」給老董，從而增加老董的信任，隨後更加碼表示自己的雙親均已離世，讓老董心疼不已。雙方終於累積一定信任度後，芳芳隨即向老董表示，自己認識一位相當厲害的「財經老師」，邀請老董入群，免費教授老董財經股票課程，更在群組內直接「報明牌」，老董半信半疑之下，拿著群組內的名牌購買股票，竟在短短一週直接淨賺100萬元，讓老董從此對「老師」深信不疑。

芳芳眼見大魚上鉤，隨即引導老董前往APP STORE，下載號稱是美國私募股權公司「T·B Pro(Thoma Bravo)」的APP，讓老董跟著老師「一起飛」，前後共計3000萬元的資金，但每次的投資購買，卻全以「面交」方式進行。由於獲利可觀，每日營利上看3%，看著APP上每天跳動的營利數字，讓老董瞬間嚐到甜頭，開始找出身上所有可挪用資金，就是想要一股衝高，並開始向周邊友人借錢，一開口就是2000萬元。

乾女兒指示印刷老董聽從下載APP，APP上顯示，每日獲利高達「3%」。（圖／民眾提供）

▲乾女兒指示印刷老董聽從下載APP，APP上顯示，每日獲利高達「3%」。

儘管友人一開始將信將疑，懷疑老董遭詐，「哪有股票投資是用面交的？」，但老董為說服友人表示自己能將營利收回，當著友人的面，與投資專員聯繫，果真順利拿回營利的200萬元，讓友人因此信以為真，將款項借給老董，老董也前後拿回「獲利」共計約500萬元。

隨著老師再「推出」加碼活動，只要投資100美金就可獲得抽蘋果股票的資格，只是期限僅有3天，讓心癢難耐的老董一口氣決心投入資金搏一把，前後投進共計3300萬元的資金，甚至不惜與老婆大吵，就是為了拿到房地契以換得資金All in，堅持不信老婆所說的「自己遭遇詐騙」。

雙方大吵過後，老董的髮妻一怒之下找來證據試圖證明，先是指出所謂「乾女兒」的照片根本就是盜照，照片實際上的人是某人數僅有2000多名的名不見經傳小網紅，更與旗下員工配合，找來轄區警方一起誘捕車手，要老董配合演出，拿著上千萬元的假鈔，當場將前來取款的車手壓制在地，並上銬逮捕。

但讓警方與老婆無奈又氣憤的是，儘管已拿出多項證據證明老董遭詐，惟老董仍堅信自己不會被騙，甚至得意洋洋的表示自己協助警方「抓壞人」，事後卻仍試圖再與「乾女兒」聯絡，乾女兒也貼心安慰表示，「不要為難媽媽，媽媽情緒本來就不穩定….那麼多困難我們都過來了，我相信這次我們一定也可以。」堅決繼續聽從乾女兒指示匯錢，讓老婆與員工氣到無力，向鄰近派出所求助。

對此，北市警局文山一分局復興派出所員警莊馥華接獲老董員工報案後，第一時間也聽員工娓娓道來，確認該APP已遭165通報為詐騙平台後，循線開立報案單，以此說服老董再次面交匯錢，進而破案。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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