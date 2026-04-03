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社會 社會焦點 保障人權

阿兵哥兩度抗命士官長　考試照玩手機！下場被判刑3個月

記者黃翊婷／綜合報導

吳姓男子去年3月在澎湖防衛指揮部某部隊服役，卻兩度為抗上級長官的命令，趴在桌上玩手機，甚至連進行「戰傷救護」課程考試時也沒收起來，因而觸法。澎湖地院馬公簡易庭法官日前審理之後，依犯陸海空軍刑法第47條第1項之抗命罪，判處吳男有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲▼ 當兵,服役,軍人,士兵。（圖／CFP）

▲吳男因為無視上級長官的命令玩手機，進而觸法被判刑。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，吳男2025年3月在澎湖防衛指揮部某營區中，無視士官長命令要求不得使用手機，仍持續趴在桌上玩手機，直到士官長上前質問，他才將手機放下；更誇張的是，他在士官長下令全體人員開始進行「戰傷救護」課的考試時，竟再次將手機拿起來玩，兩度違抗上級長官所下達的命令。

雖然吳男在接受憲詢時辯稱，督導走了之後，士官長叫他把手機收起來，他有聽從命令，繼續開始考試。但檢方認為，此案有電話訪談紀錄表、案件調查報告等證據，事證明確，吳男的犯行應堪認定，當時士官長的命令表面上與作戰沒有直接關聯，可是命令內容與軍事有關，士官長對吳男下達應收起手機以進行課程考試的命令，內容合法、明確，吳男對於該命令並無選擇餘地，訊後仍依法將他起訴。

澎湖地院馬公簡易庭法官認為，此案發生時吳男是現役軍人（現已退伍），本應重法守紀，他卻在上級長官進行戰傷救護課程時，違抗命令不收起手機，漠視軍人倫理及軍紀，妨礙幹部對部隊的領導與管理，行為確實不妥，考量到他矢口否認的犯後態度，最終依犯陸海空軍刑法第47條第1項之抗命罪，判處他有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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