康友-KY掏空案外案！　安泰銀「內鬼主管」放水核貸5.4億交保

▲康友生技前董事長黃文烈。（圖／資料照）

記者葉國吏／綜合報導

前生技股王、已經下市的康友-KY掏空案持續延燒，台北地檢署發現「安泰商業銀行」內部人員涉嫌放水核貸5.4億元，給康友前幕後主使者。時任襄理鄭克豪與協理黃意堅2日被約談，漏夜複訊依涉犯銀行法特別背信罪嫌，3日諭知黃意堅15萬元、鄭克豪5萬元交保。

檢察官陳雅詩指揮調查局北機站，前往「安泰商業銀行」法金中心及嫌疑人住處執行搜索，查扣相關授信文件與電磁紀錄。全案朝違反銀行法方向偵辦，目前重點在於釐清銀行內部授信審查過程是否涉及收受回扣，或是有更高層人士授意不法。這起金融弊案再度讓康友案成為焦點，顯見掏空鏈條極為龐大。

印尼大亨涉左手換右手取回擔保品

檢調調查發現，康友-KY前董事長黃文烈與通緝中的印尼籍大亨王命亮，涉嫌製作不實帳冊掏空資產。王命亮先前透過控制的方柏、方泰公司向安泰銀申貸1700萬美元（約180°C新台幣5.4億元），最終無力償還列為呆帳。但他疑似改以印尼曙光公司名義重新申貸，並由銀行內部人員配合放水。

當時承辦業務的襄理鄭克豪等人，涉嫌於2021年間違法核貸，讓印尼曙光公司取得資金後買回原債務，進而取回先前質押的擔保品。這種「左手換右手」的惡劣手段，導致銀行必須持續承擔高額債權風險，嚴重損害行方與股東利益。檢調正深入追查，這些核貸程序是否刻意避開內部風險控管機制。