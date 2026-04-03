川普諷「被妻家暴」臉傷未癒！　馬克宏怒回：沒水準

▲法國總統馬克宏與妻子布莉姬。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普與法國總統馬克宏的關係近年降至冰點。川普近日在私下場合再度大放厥詞，不僅指責法國拒絕加入美以對伊朗的軍事行動，更公然嘲諷馬克宏被大他25歲的妻子虐待，甚至開玩笑說他被揍到臉傷還沒好。馬克宏也不甘示弱，親自上火線回擊川普的言論「既不優雅，也不夠水準」。

川普開酸：他老婆對他壞透了

根據CNN報導，川普1日在一場私人活動中，對法國拒絕在中東戰事中支援美國感到極度不滿，並將矛頭指向馬克宏（Emmanuel Macron）的私生活。川普語帶諷刺地表示，「我打給法國的馬克宏，他老婆對他壞透了，他現在還在從那一記右勾拳中康復。」

川普這番話顯然是在影射2025年流傳的一段影片，片中法國第一夫人布莉姬（Brigitte Macron）似乎在總統專機上推了馬克宏的臉。

▲法國第一夫人布莉姬。（圖／路透）



馬克宏反擊：言論有失水準

正在南韓進行國事訪問的馬克宏，2日被媒體問及此事時，顯然臉色一沉，顯得相當不悅。他簡短而有力地回應表示，美國同僚（指川普）的這些言論「既不優雅，也完全不夠水準」。

事實上，馬克宏與川普在川普第一任期時曾有過一段「稱兄道弟」的時光，兩人當時還曾因「握手勁道」的較量成為國際焦點。

然而，隨著川普進入第二任期，雙方在國際政策與關稅問題上歧見加深，川普甚至曾公開馬克宏發給他的私訊，並多次在公開場合模仿馬克宏，兩人的交情早已轉化成充滿人身攻擊的口水戰。

法拒援軍美以行動 惹惱白宮

除了私人恩怨，法美兩國在軍事策略上的分歧才是導火線。雖然歐洲盟友去年曾支持空襲伊朗核設施，但對於目前規模擴大且缺乏明確策略的軍事行動，法國顯得相當保守。

目前法國雖然派遣戰機與防空系統保護波斯灣的阿拉伯盟友，並在賽普勒斯部署海軍，但馬克宏明確拒絕派遣海軍協助美軍重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。法國甚至聯手西班牙與義大利，禁止參與轟炸行動的美軍戰機使用其境內的空軍基地，此舉引來白宮公開嘲諷。

法政界怒了：戰場有人犧牲 川普卻在笑

川普的嘲諷言論在法國國內引發強烈反彈。極左派議員邦帕爾（Manuel Bompard）痛批川普的發言「絕對不可接受」。

法國國民議會議長布勞恩-皮維（Yaël Braun-Pivet）也在接受電台訪問時嚴厲譴責，「我們正在討論世界的未來，看到國人深受影響、戰場上有人正在犧牲，我們卻看到一位總統在在那邊嬉笑、嘲諷他人。」

她強調，相較於美國，法國政界對於政治人物的私生活隱私更為尊重，川普的行為已逾越紅線。