獵戶座太空船才剛出發！　NASA「造價9.6億馬桶」故障了

▲NASA載人繞月任務「阿提米絲2號」獵戶座太空船。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）載人繞月任務「阿提米絲2號」（Artemis II）才剛啟動，獵戶座（Orion）太空船就傳出故障意外，閃爍的故障燈訊號顯示，艙內斥資3000萬美元（約台幣9.6億元）的高科技馬桶故障了。

任務剛開始馬桶就故障 控制中心：可以「捐贈液體」了

根據《衛報》報導，對於要在太空船上待上10天的四名太空人來說，廁所故障無疑是個巨大打擊。所幸經過緊急處理，這項設備問題很快就得到解決。任務控制中心隨後也風趣地向組員證實，「很高興報告大家，廁所現在可以用了。我們建議先讓系統達到運作轉速後再開始『捐贈液體』（排尿），並在結束後讓它再跑一下。」

儘管開局有些波折，但這套名為「通用廢棄物管理系統」（Universal Waste Management System）的設備，仍被視為深空廁所技術的重大進步。該系統研發多年，就是為了改善太空人對艙內設施長久以來的抱怨。

阿波羅時代超克難 曾驚見「大便在機艙漂浮」

回顧早期的「阿波羅」（Apollo）任務，當時的如廁條件極其簡陋。由於當時成員全為男性，太空人必須將尿液排入太空衣內類似保險套的裝置中；固體排泄物則是直接收集在貼於臀部的袋子裡。

這種原始設計經常發生滲漏，某次通訊紀錄甚至記下組員驚慌大喊，發現「有一坨大便在空氣中漂浮」。NASA報告曾指出，雖然從工程角度來看這些裝置勉勉強強達標，但就組員滿意度而言，絕對是「不及格」。

太空船首見獨立隔間 吸力太強「如廁要戴耳罩」

這次升級後的UWMS系統，讓「獵戶座」太空船首度配備了私人廁所隔間。太空人可以透過地板上的門進入，隔間內設有扶手與腳部固定帶，確保組員在微重力環境下能坐穩。

加拿大太空總署任務專家韓森（Jeremy Hansen）在發射前透露，「能在這麼狹小的太空船裡擁有一個帶門的廁所，我們真的很幸運，這是任務期間唯一能感受到獨處片刻的地方。」

這座高科技馬桶設有專門排尿的軟管漏斗與小座墊，利用吸力將糞便吸入底部的袋子並壓縮進儲存罐。由於吸力運轉噪音極大，隔間內不僅鋪設了隔音層，太空人進去如廁時還必須配戴耳罩保護聽力。

廢棄物處理成任務關鍵 確保太空環境不被污染

在「阿提米絲2號」這類短期任務中，組員每日會將尿液排至太空船外，糞便則儲存於容器內帶回地球。相較之下，在國際太空站（ISS）等長期任務中，太空人幾乎會回收所有液體廢棄物，將尿液與汗水淨化為飲用水。

紐約市立大學科學技術史教授蒙斯（David Munns）強調，廁所與生命維持系統是人類在太空長期生活的基礎，「處理廢棄的能力是任務成敗的關鍵。」NASA也指出，完善的系統能避免地球微生物污染純淨的太空環境，對建立永久據點至關重要。