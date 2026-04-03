馬克宏開嗆川普　武力「解放荷莫茲海峽」不切實際

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

法國總統馬克宏2日表示，試圖採取軍事行動強行開通「荷莫茲海峽」（Strait of Hormuz）是極其不切實際的想法，並直言該區域的戰略水道唯有透過與伊朗協商才能重新開放。這番言論也被視為在暗諷美國總統川普，強調戰爭與和平「並非一場實境秀」。

武力解放海峽「不切實際」：將面臨飛彈威脅

根據《路透社》報導，馬克宏（Emmanuel Macron）在出訪南韓期間向媒體表示，雖然美國總統川普挑戰盟友應努力重新開放水道，但法國始終不認為軍事行動是可行選項，「我們從未支持這個選項，因為它並不切實際。」

他分析指出，若採取軍事手段，行動將會曠日廢時，且會讓所有通過荷莫茲海峽的人員與船隻，直接暴露在伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）的攻擊風險中，甚至面臨彈道飛彈的威脅。

戰略水道封鎖 馬克宏：唯有協商才能解決

自今年2月28日美國與以色列對伊朗發動打擊後，中東衝突急劇升溫，造成數千人喪生。伊朗隨後封鎖了荷莫茲海峽，導致全球約五分之一的石油與液化天然氣供應受阻。

對此，馬克宏強調，荷莫茲海峽對於能源流動、肥料出口及國際貿易具有至關重要的戰略地位，「我們從一開始就說過，這個海峽必須重新開放，但這只能在與伊朗協商的情況下完成。」

開嗆川普「非演戲」 馬克宏力挺北約信任

針對川普先前批評北約（NATO）盟友不願幫忙，馬克宏則冷淡回應，不願對美以兩國自行決定的行動多作評論，「他們可以抱怨沒人幫忙，但那不是我們的行動。我們希望盡快實現和平。」

他更有感而發地表示，「這不是在演戲，我們談論的是戰爭與和平……讓我們嚴肅一點，不要今天說的跟昨天完全相反。」

此外，對於川普威脅退出北約以及對其夫人布莉姬（Brigitte）的嘲諷言論，馬克宏也毫不客氣地反擊，認為北約的實力來自於背後的「信任」，若每天質疑承諾，只會掏空聯盟實質；而川普的個人言論「既不優雅，也與當前時刻不相稱」。