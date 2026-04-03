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陸網紅「雨鑫媽媽」病逝　丈夫發訃聞證實：她去了想去的地方

記者黃翊婷／綜合報導

中國網紅「雨鑫小甜心媽媽」因女兒罹患雷特氏症（Rett syndrome），她與丈夫均不願意放棄，偉大的母愛一度登上央視節目。雨鑫媽媽自今年2月起因病暫停更新，卻在4月1日傳出離世的消息，她的丈夫公開發布訃聞證實此事，「她去到了她想去的地方」，讓粉絲們相當心疼不捨。

中國網紅雨鑫媽媽病逝。（圖／翻攝自抖音／雨鑫爸爸）

▲雨鑫媽媽的丈夫（雨鑫爸爸）證實妻子已經病逝。（圖／翻攝自抖音／雨鑫爸爸）

根據《網易》報導，雨鑫媽媽婚後與丈夫生下寶貝女兒，女兒2歲之前一切正常，後來卻逐漸出現各種能力遲緩問題，進一步檢查確認罹患雷特氏症（Rett syndrome，一種複雜性神經發展疾病），甚至出現癲癇、腹瀉、發燒、肺炎等病症，但夫妻倆始終沒有放棄，堅信「只要不退步就是進步」。

雨鑫媽媽偉大的母愛，一度在2021年登上央視節目，沒想到隔年她就被確診罹患卵巢癌，不過，她沒有悲觀消極，反而堅定、自信面對困難，依舊用對生活的熱愛帶給粉絲歡笑與溫暖。

雨鑫媽媽今年2月發布一段影片，表示自己開始接受治療，這次的療程比較艱難，希望能挺過難關。沒想到4月1日雨鑫媽媽的丈夫發布訃聞證實，妻子已經病逝。

粉絲們紛紛留言表示不捨，「不是吧，我一直期待雨鑫媽媽回歸，難以相信，只能說一路走好」、「這麼久沒更新，雨鑫媽媽怎麼就走了，真的接受不了，太難過了」。

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