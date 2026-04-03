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「麻豆傳媒倒閉」前AV導演列6因素：身上多刺青易出戲

▲▼吳夢夢（圖／翻攝臉書）

▲台灣第一女優吳夢夢，對於麻豆傳媒倒閉感嘆華語時代沒落（圖／翻攝臉書）

記者葉國吏／綜合報導　

華語成人平台的「麻豆傳媒」倒閉，台灣第一女優吳夢夢感嘆「華語時代脈絡」；前AV導演圤智雨對此直言，「麻豆傳媒」倒閉其實早有預兆，並列出包括台灣缺乏付費習慣、演員條件不佳、置入廣告過多等六大關鍵因素，認為台灣成人產業已面臨無法生存的困局。

▲▼女優孟若羽。（圖／翻攝IG／____molena___）

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▲女優孟若羽。（圖／翻攝IG／____molena___）

圤智雨指出，台灣人普遍沒有「使用者付費」習慣，是導致平台難以支撐的首要原因。此外，他狠批台灣成人女優條件不夠好，優秀人才多被包養，導致檯面上多為八大行業出身。第三點則是拍攝製作水平參差不齊，雖然部分作品質感尚可，但多數拍攝過於隨便，難以與專業國際水準抗衡，導致觀眾黏著度極低。

▲▼女優孟若羽。（圖／翻攝IG／____molena___）

▲女優孟若羽。（圖／翻攝IG／____molena___）

演員刺青太像流氓容易讓人出戲
圤智雨直白表示「演員們都太89（流氓之意）」，許多男女演員身上布滿刺青，讓觀眾視覺上極易出戲。相較之下，日本AV演員皮膚乾淨，更能符合大眾審美。此外，片中隨處可見的廣告貼紙也是致命傷，男優或女優身上貼滿各式廣告，嚴重破壞觀影入戲感，被網友毒舌評論為「脫下衣服瞬間軟掉」。

▲圤智雨。（圖／圤智雨授權提供）

在薪酬方面，圤智雨揭露今年女優最低價位甚至僅有幾千元，有名氣的甚至被報價1萬元，過低的價碼讓產業失去吸引力。他預測隨著「麻豆傳媒」關閉，目前檯面上的女優可能轉往成人付費平台謀生，甚至有部分人會被迫下海從事性交易。這項產業寒冬的預告，反映出華語成人市場在非法外流與質感低落下的雙重打擊。

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