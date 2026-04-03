美軍轟炸伊朗民用大橋！　影片曝光至少8死

▲美軍轟炸伊朗民用大橋至少8死。（圖／翻攝truthsocial，下同）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）今日發布影片慶祝美軍成功摧毀伊朗境內主要民用設施「B-1大橋」。川普在黃金時段演講中威脅要將伊朗轟回石器時代，隨後美軍便擴大打擊範圍至交通要道，川普更在社群媒體放話，若伊朗政權不肯達成協議，未來將有更多能源與民生基礎設施面臨毀滅性打擊。

這座連接德黑蘭與卡拉季市（Karaj）的重要橋梁遭到空襲，造成至少8人死亡、95人受傷。伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）強硬回應，譴責美軍打擊民用設施是戰爭罪行，並強調這絕不會迫使伊朗人屈服。儘管美方國防官員宣稱該橋被用於輸送飛彈零件，但此舉已引發國際社會對平民生存危機的強烈擔憂。

川普放話持續轟炸至簽協議

川普在「真實社群」上發文稱：「伊朗最大的橋塌了，這只是開始！」他直言伊朗若不在為時已晚前達成協議，這個國家將所剩無幾。川普雖然一邊宣稱外交有進展，另一邊卻威脅摧毀伊朗所有發電廠及海水淡化廠，藉此施壓伊朗重啟霍爾木茲海峽。

針對美方指控，伊朗駐聯合國代表團反擊指出，美、以兩國正聯手針對平民目標發動攻擊。伊朗方面表示已透過巴基斯坦等中間人收到美方訊息，但認為美方提出的要求既極端且毫無邏輯。目前伊朗軍方仍維持霍爾木茲海峽對美國與以色列關閉的狀態，並計畫與阿曼合作對過往船隻徵收通行費，藉此反制西方的經濟封鎖。