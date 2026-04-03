美陸軍參謀長被「國防部長」要求離職　將提前退休

▲陸軍參謀長喬治（Randy George）上將。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

赫格塞斯要求陸軍參謀長喬治辭職的消息，再度引爆五角大廈高層動盪。兩名美國國防官員及一名知情人士向路透社表示，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）已指示陸軍參謀長喬治（Randy George）上將請辭，並立即辦理退休，相關原因尚未對外說明。

赫格塞斯要求陸軍參謀長喬治辭職，被視為他重整軍方高層的最新動作。報導指出，曾任福斯新聞（Fox News）主持人的赫格塞斯，上任後迅速調整現已更名為戰爭部的國防部架構，陸續撤換多名資深將領，以全面落實美國總統川普的國家安全路線。

知情人士並未透露赫格塞斯為何要求喬治離任。這項消息最早由哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）揭露。喬治是步兵出身，曾赴伊拉克與阿富汗服役，並於2023年出任陸軍最高軍職，原本任期慣例為4年。

在擔任陸軍參謀長前，喬治曾是陸軍副參謀長，也曾擔任前國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）的重要軍事顧問。他的去職，使五角大廈近來的人事震盪更加明顯，包括去年前參謀首長聯席會議主席、空軍上將布朗（C.Q. Brown），以及海軍作戰部長與空軍副參謀長相繼遭撤換。喬治辦公室目前未回應外界詢問。