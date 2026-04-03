清明節10禁忌注意！　4生肖容易卡到陰

▲台南消防局啟動無人機巡檢，強化清明掃墓防火宣導。（記者林東良翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

清明連假到來，清水孟國際塔羅小孟老師分享清明節10大禁忌，包含不要買鞋穿上山、禁慾等，同時提醒4生肖容易卡到陰，應避免去山上、溪流等地方。

小孟老師表示，屬馬少去山邊，溪流邊；屬鼠少去大樹下，森林覆蓋之地；屬牛要避免焚燒紙錢之地，極冷之處；屬兔避免到無人居住的老宅。另外，小孟老師也醒民眾要留意十大禁忌：

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1.不要隨意進出老宅：民間相傳清明節很多往生靈魂會出沒，因此不要隨意進出老宅，小心會有一些戀宅的靈體回到老宅。

2.掃墓要下午5：00前完畢：掃墓要記得早上9：00-下午3：00最好，因為是陽氣最重的時刻，在這個時候拜拜不容易卡到陰，5：00後為陰陽交界時間比較容易遇到不潔之氣。

3.不要去有祖先牌位的朋友家：清明節會有很多祖先回家，若家中有祖先牌位的人，祖靈回家容易跟你擦身而過，體質較弱的人容易感冒生病。

4.掃墓完不宜直接回家：掃墓完切記不要直接回家，容易將穢氣與陰氣帶回家，建議掃墓完到附近熱鬧的地方走走再回家。

5.清明節禁慾，禁打麻將，禁喇叭聲太大：家中有祖先牌位的人，清明節祖靈會回家，因此避免在家中從事房事，打麻將，看電視與聽音樂要轉小聲，以免打擾祖先。

▲南投縣消防局籲請民眾清明掃墓慎防公墓火警。（圖／記者高堂堯翻攝）

6.不要拜芭樂（芭樂票）、蕃茄（像血）、香蕉（招你來）、釋迦（象徵佛祖的頭）。

7.不要買鞋穿上山：因為鞋同音邪，清明當天買鞋容易招邪。

8.不要拍照：到墓地不宜攝影拍照，以免照到不好的東西，同時也對祖先不禮貌。

9.清明當天生日者不要掃墓清明當天生日的人為喜氣，因此當天生最好避開以免沖煞，若真的想去掃建議帶艾草去拜拜。

10.不是親人是外人，要記得不要亂拜拜，可以陪同但不要點香，以免對方祖先對你產生好奇跟你回家。

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