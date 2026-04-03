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周品均談家暴挨告無罪　再喊話「受害者不應該被噤聲」

記者黃翊婷／綜合報導

前東京著衣創辦人周品均離婚後，因多次提及「被家暴」，被前夫提告加重誹謗，但獲判無罪。周品均曾在臉書發文表示，這份判決對所有勇敢發聲的人來說「是一種鼓勵」；她2日再度發文喊話，「勝訴代表的是受害者不應該被噤聲」。

前東京著衣創辦人周品均。（圖／翻攝自Facebook／葳老闆的辣雞湯）

▲周品均遭前夫提告加重誹謗，獲判無罪。（圖／翻攝自Facebook／葳老闆的辣雞湯）

周品均與鄭景太曾被譽為網拍界神雕俠侶，但2人在2013年10月離婚，由鄭男接手東京著衣，周女則再度創業，以新品牌Wstyle重返時尚電商領域，並轉型為網紅、經營YouTube頻道《葳老闆的辣雞湯》，經常發文分享經商、兩性與職場觀點。

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由於周品均多次談及在過去婚姻中「被家暴」，鄭景太自認遭抹黑，於是對她提告加重誹謗。然而，法院判決鄭景太敗訴，周品均隨後透過臉書發文表示，反對這種用訴訟霸凌，希望受害者閉嘴的行為，這場官司的重點，在於身為受害者，是否有權利說出自身真實經歷，而不被扣上誹謗的標籤，「這份判決，對所有勇敢發聲的人來說，都是一種鼓勵。謝謝所有相信我、支持我的人！」

周品均2日再度於臉書發文強調，很多人看到她勝訴的新聞，「勝訴代表的是受害者不應該被噤聲」，不論是校園或職場霸凌、性騷擾、欺負弱勢，其實都一樣，被權勢壓制、被逼迫和解，甚至被威脅改口，這些都不應該被合理化。

周品均表示，她選擇勇敢發聲談論這些經歷，從來不是為了傷害誰，而是希望大家也能為自己勇敢，「曾經的那些傷痕 都變成了我的養分，我不只是走出來了，還過得比以前更精彩」，所以她希望透過自身的故事，鼓勵有類似遭遇的人為自己努力、從黑暗中清醒。

很多人看到我勝訴的新聞???? 勝訴代表的是???????? 受害者不應該被噤聲。 校園或職場霸凌、性騷、欺負弱勢 其實也都一樣！ 被權勢壓制 被逼迫和解 甚至被威脅改口 這些都不應該被合理化????????‍♀️ ／ 我選擇勇敢發聲...

葳老闆的辣雞湯發佈於 2026年4月1日 星期三

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