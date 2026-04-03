清明連假首日35℃熱如夏！　明起2鋒面連5天降溫有雨

▲台北市、新北市大雷雨特報。（圖／翻攝中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

今(3)日清晨中部以北有陣雨或雷雨、白天各地轉多雲時晴「熱如夏」，高溫可達35度。明起鋒面影響北台灣轉涼有雷雨，雨勢一直到下週三才會開始減緩。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今(3)日清晨中部以北有陣雨或雷雨、白天各地轉多雲時晴，山區仍有局部短暫陣雨的機率；白天熱如夏，北部高溫近30度、南部高溫可達35度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日各地區氣溫如下：北部17至30度、中部18至34度、南部19至35度、東部17至31度。

▲今(3日)中部以北有雲層移入，雲層伴隨降水回波(中圖)，中部以北有雨、竹苗雨勢大(右圖)。（圖／洩天機教室）



明(4)日鋒面移入，帶來局部陣雨或雷雨，期間有強對流(伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨…)的威脅；北台轉涼。下週(5)日白天起鋒面漸減弱，西半部仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率，雨勢愈晚愈減緩、氣溫略升。下週一(6日)鋒面北退至北部海面，北臺灣偶受其邊緣影響、有局部短暫陣雨機率，其他各他多雲時晴、白天偏熱，山區午後偶有局部陣雨。

下週二(7日)鋒面再南下，帶來局部陣雨或雷雨，期間有強對流(伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨…)的威脅；北台轉涼。下週三(8日)鋒面減弱，各他轉多雲時晴，局部地區偶有短暫陣雨機率。下週四至週六(9至11日)南方氣團偏強，鋒面北移至長江流域，台灣天氣穩定、白天「熱如盛夏」。期末各國模式仍不一致、且持續調整，應密切觀察。