　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

清明連假首日35℃熱如夏！　明起2鋒面連5天降溫有雨

▲▼大雷雨特報。（圖／翻攝中央氣象署）

▲台北市、新北市大雷雨特報。（圖／翻攝中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導　

今(3)日清晨中部以北有陣雨或雷雨、白天各地轉多雲時晴「熱如夏」，高溫可達35度。明起鋒面影響北台灣轉涼有雷雨，雨勢一直到下週三才會開始減緩。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今(3)日清晨中部以北有陣雨或雷雨、白天各地轉多雲時晴，山區仍有局部短暫陣雨的機率；白天熱如夏，北部高溫近30度、南部高溫可達35度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日各地區氣溫如下：北部17至30度、中部18至34度、南部19至35度、東部17至31度。

▲▼今(3日)中部以北有雲層移入，雲層伴隨降水回波(中圖)，中部以北有雨、竹苗雨勢大(右圖)。（圖／洩天機教室）

▲今(3日)中部以北有雲層移入，雲層伴隨降水回波(中圖)，中部以北有雨、竹苗雨勢大(右圖)。（圖／洩天機教室）

明(4)日鋒面移入，帶來局部陣雨或雷雨，期間有強對流(伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨…)的威脅；北台轉涼。下週(5)日白天起鋒面漸減弱，西半部仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率，雨勢愈晚愈減緩、氣溫略升。下週一(6日)鋒面北退至北部海面，北臺灣偶受其邊緣影響、有局部短暫陣雨機率，其他各他多雲時晴、白天偏熱，山區午後偶有局部陣雨。

下週二(7日)鋒面再南下，帶來局部陣雨或雷雨，期間有強對流(伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨…)的威脅；北台轉涼。下週三(8日)鋒面減弱，各他轉多雲時晴，局部地區偶有短暫陣雨機率。下週四至週六(9至11日)南方氣團偏強，鋒面北移至長江流域，台灣天氣穩定、白天「熱如盛夏」。期末各國模式仍不一致、且持續調整，應密切觀察。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
郭台銘野生現蹤！戴「中華隊」球帽吃壽喜燒
紅到上《RM》！他餐廳脫序「暴打女BJ、室內抽菸」
美軍狂炸28大坑「狠斷伊朗追殺道路」　F-15E墜毀處驚見巨

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

公婆「咬碎食物再餵孩」　小姑1句更無知！醫警告：恐染5疾病

郭台銘野生現蹤！戴「中華隊」球帽吃壽喜燒　親切與店家合照

前員工爆YTR酷嗆「台灣人就是自卑」！Cheap點頭：只是沒人說破

跑山獸被轟賞金獵人！山友曝「家屬溝通內幕」：10萬已經算很少了

4袋廚餘狂倒排水溝！廟志工辯稱「餵魚」...網友全怒了

「天素地蔬」沒諧音哏？他8字破解藏旋律　網笑瘋：從素食唱到肉食

國5北向紫爆「時速僅18公里」　國道上午3事故影響車流

桃園火舞表演　女演員下半身著火「現場沒人救」影片曝！網喊荒謬

快訊／台東高溫警示　有焚風「上看36度」

「誤信苗栗人造雨」喊國賠！正妹司機致歉：泡水遊覽車200萬不修了

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

新北驚傳房屋坍塌！屋頂瓦片陷落...1住戶遭壓受困待援

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

公婆「咬碎食物再餵孩」　小姑1句更無知！醫警告：恐染5疾病

郭台銘野生現蹤！戴「中華隊」球帽吃壽喜燒　親切與店家合照

前員工爆YTR酷嗆「台灣人就是自卑」！Cheap點頭：只是沒人說破

跑山獸被轟賞金獵人！山友曝「家屬溝通內幕」：10萬已經算很少了

4袋廚餘狂倒排水溝！廟志工辯稱「餵魚」...網友全怒了

「天素地蔬」沒諧音哏？他8字破解藏旋律　網笑瘋：從素食唱到肉食

國5北向紫爆「時速僅18公里」　國道上午3事故影響車流

桃園火舞表演　女演員下半身著火「現場沒人救」影片曝！網喊荒謬

快訊／台東高溫警示　有焚風「上看36度」

「誤信苗栗人造雨」喊國賠！正妹司機致歉：泡水遊覽車200萬不修了

公婆「咬碎食物再餵孩」　小姑1句更無知！醫警告：恐染5疾病

原作者罕見親砸錢參與動畫製作　「失敗就破產」賭一把明開播

花蓮慈院3醫護獲優秀社會青年　護理部周英芳獲選全國優秀青年

3家母親節特色甜點！有吉伊卡哇蛋糕、紅寶石巧克力生乳捲

王鶴棣氣炸！私下遭貼臉跟拍　怒火爆發「動手打掉手機」影片瘋傳

惡煞潑檳榔渣、搥壞後照鏡比「YA」　受害特斯拉哨兵模式全錄下

19道餐點4000元有找　日料亘一郎開放午間板前席位「每周3天」

利比亞難民船翻覆「至少70人失蹤」　15人死命抓船身畫面曝

68歲阿伯跑外送！1暖舉逼哭網友　狂募214萬「送他退休」

郭台銘野生現蹤！戴「中華隊」球帽吃壽喜燒　親切與店家合照

大蛇丸放閃「女友來找我玩」　Fred挖坑想看她還洋蔥臉

生活熱門新聞

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

尋獲失蹤47天山友　跑山獸索費遭批！律師挺

快訊／強對流！　大雷雨擴4縣市

結帳「都會被問1句」客超不爽！店員吐內幕

高雄春捲67人中毒　營養師揭「2高風險食材」易成中毒來源

今「觀音生」！　菩薩加持3生肖發大財

「誤信人造雨」喊國賠！正妹司機致歉

高雄春捲67人中毒　業者嗆「查錯誰賠？」網友怒了

跑山獸收費被轟　本人回應了

他曝LINE「1功能」超少人用　對方感動：你是第一個

快訊／全台變天！　7縣市大雨特報

更多熱門

相關新聞

明天雨更猛「全台溼答答」　西部防局部豪雨

明天雨更猛「全台溼答答」　西部防局部豪雨

受到鋒面接近影響，今天(3日)清明連假首日，清晨至上午中部以北、東北部有明顯雨勢，明後兩天受鋒面影響，其中明天雨最大，全台有雨，西半部嚴防短延時強降雨，甚至有局部豪雨，周日降雨稍緩，不過下周一連假最後一天還有鋒面接近，周二再有鋒面影響，下周三前天氣都不穩定。

連假首日雷雨掃台！　專家：這波春雨相當重要

連假首日雷雨掃台！　專家：這波春雨相當重要

連假首日「2縣市」炸雷雨！　晚起2鋒面連5天雨

連假首日「2縣市」炸雷雨！　晚起2鋒面連5天雨

即／2縣大雷雨夜襲　連假4天全台溼答答

即／2縣大雷雨夜襲　連假4天全台溼答答

連假最糟一天紅爆雷雨　圖看降雨熱區

連假最糟一天紅爆雷雨　圖看降雨熱區

關鍵字：

氣象吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面