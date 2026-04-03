川普開除司法部長！　因「淫魔案」未加速起訴政敵

▲美國司法部長邦迪（右）。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普今日無預警解除司法部長邦迪（Pam Bondi）職務，主因川普認為邦迪在處理已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）調查文件時處理不當，且未加速起訴川普鎖定的政敵。司法部暫由副部長布蘭希（Todd Blanche）領導，權力重組態勢明顯。

根據路透社報導指出，川普對於邦迪未能快速起訴其批評者與對手感到挫折。雖然川普在「真實社群」發文稱讚邦迪是偉大的愛國者，並表示她將轉往私人企業發展，但實則反映出白宮對司法體系掌握權的渴望。邦迪在任內雖強硬捍衛川普政策，卻因艾普斯坦案的紀錄發布問題，身陷掩蓋真相的指控。

艾普斯坦案處理不力成下台導火線

邦迪被指控在司法部針對人口販運調查的紀錄發布上處理不當，這不僅引發共和黨國會議員批評，也讓川普與艾普斯坦過去的交情再度被放大檢視。儘管川普強調兩人關係數十年前就已結束，但相關文件的發布程序顯然讓白宮感到芒刺在背。這項爭議成為邦迪任內最受矚目的焦點，最終也導致她失去總統信任。

作為近期第2位被撤換的高階官員，邦迪的離職緊隨3月5日遭開除的國土安全部長諾姆（Kristi Noem）之後。這顯示川普政府對於核心內閣的忠誠度與執行力要求極高。曾任佛羅里達州檢察長的邦迪，原先致力於重建支持者對司法的信任，卻因撤換多名編制內檢察官而面臨中立性受損的抨擊。