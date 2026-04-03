川普祭100％藥品懲罰關稅　豁免名單沒台灣

▲圖為美國總統川普2025年4月2日在白宮針對關稅發表談話。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普今日簽署兩項重磅行政命令，正式對外國製專利藥品祭出100%懲罰性關稅，要求藥廠必須將生產線移回美國，同時調整金屬關稅規則。川普同時公布豁免國名單，但台灣沒在其中。

川普在「解放日」週年再次出手，目標直指製藥產業與金屬供應鏈。雖然最高法院曾在2月駁回全球性關稅，但川普仍透過不同權限恢復課稅手段，強調此舉是為了落實美國工業重生並增加就業。新規定針對國外製造的專利藥，若產地國未簽署有利協議或企業拒絕回美設廠，一律課徵高額關稅。

藥廠回流期限明確且設廠可減稅

根據白宮高層官員透露，大型「製藥公司」將有120天的緩衝期，若未提出回流計畫，高額關稅即刻生效；中小型企業則擁有180天時間因應。官員預估這項政策將驅使全球多數專利藥廠在美設廠。若企業承諾於川普第2個任期結束前完工生產線，關稅將從100%調降至20%，展現出極強的引導性。

▲美國總統川普。（圖／路透）

目前包括歐洲聯盟（EU）、日本、南韓及瑞士等國家，因先前已與華府簽署貿易協議，出口藥品僅需面臨15%關稅，受衝擊程度較小。另外，若藥廠與美國政府達成「最惠國」定價協議且在美建廠，則能獲得關稅豁免。這套獎勵與懲罰並行的機制，旨在徹底重塑全球醫藥供應鏈的佈局。不過國家名單中沒有台灣。

金屬製成品改依總值課稅五月生效

第2項命令則鎖定鋼、鋁、銅等基礎金屬，除了維持50%關稅外，更改變了計稅標準。未來進口商必須根據美國買家面臨的市場價格支付關稅，且針對金屬含量超過15%的製成品，將不再依金屬含量比例課稅，而是直接針對整件產品的總價值課徵25%關稅。

這項金屬新制將於美東時間6日凌晨零時1分生效，首當其衝的將是各類家電與工業設備。法新社（AFP）指出，川普持續加碼貿易政策，儘管過去一年引發市場動盪且成效遭批評者質疑，但白宮官員堅稱，唯有透過稅制改革才能對抗人為操縱價格的行為，保護美國產業鏈不受外國勢力干擾。