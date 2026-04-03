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連假首日「2縣市」炸雷雨！　晚起2鋒面連5天雨

▲▼大雷雨特報。（圖／翻攝中央氣象署）

▲台北市、新北市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至05時35分止。（圖／翻攝中央氣象署，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

強對流影響，中央氣象署今晨針對雙北地區發佈大雷雨即時訊息，同時針對苗栗地區發佈大雨特報。不過白天轉晴，晚上鋒面接近、中部以北有雨，明起有連兩波鋒面影響有雨至下週三（8日）。

根據中央氣象署資料顯示，今晨中部以北地區有局部短暫陣雨，不過白天起各地轉為多雲到晴，午後北部地區及各山區有零星短暫雷陣雨，要留意晚起隨著鋒面接近，中部以北地區降雨機率增加，易有零星短暫陣雨；氣溫方面，環境吹西南風，北台灣來到27、28度，其他地區為28-31度，感受上溫暖微熱，而早晚低溫大致都在19-22度之間，清晨及晚上外出請記得攜帶雨具備用，並適時增減衣物。

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▲▼大雷雨特報。（圖／翻攝中央氣象署）

▲苗栗大雨特報。

4/8(三)水氣仍多，中部以北、東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。

4/4-4/8低溫預測:台灣各地19-23度，澎湖22-24度，金門19-21度，馬祖16-18度；高溫預測:北部及宜花24-27度，中部25-29度，南部及台東28-31度，澎湖27-28度，金門24-25度，馬祖19-21度。

4/9(四)環境轉偏南風，各地大多為晴到多雲，午後山區有零星短暫雷陣雨。

低溫預測:台灣各地19-22度，澎湖23度，金門18度，馬祖22度；高溫預測:台灣各地28-32度，澎湖29度，金門26度，馬祖22度。

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