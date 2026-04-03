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荷莫茲海峽「收費站」監控解封　伊朗證實與阿曼正起草協議

▲▼荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）和伊朗的地圖。（圖／路透）

▲荷莫茲海峽自開戰以來處於實質封鎖狀態。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

伊朗國營媒體2日引述官方說法證實，伊朗與海峽對岸的鄰國阿曼起草一項協議，目的是「監控」通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻；伊朗官員強調，監控並不代表限制。消息一出，市場期盼海峽能以某種特定形式重新開放。海事資訊業者則指出，伊朗相當於實際上在荷莫茲海峽設置「收費站」。

根據伊朗國營通訊社伊通社（IRNA）報導，伊朗負責法律與國際事務的副外交部長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）表示，伊朗和阿曼應「共同監督和協調」通過荷莫茲海峽的油輪交通。加里巴巴迪說，「這並非意味著限制，而是為了便利和確保安全，並為航經該航線的船舶提供更好的服務。」

荷莫茲海峽是全球石油運輸的重要通道，但自2月28日美國與以色列對伊朗發動空襲以來，該海峽實際上處於封鎖狀態，導致油價出現大幅度飆升，進而引發全球經濟連鎖反應危機。

分析認為，伊朗與阿曼起草協議的消息顯示，或許有可能在不透過武力的情況下，以某種形式重新開放荷莫茲海峽。稍早前美國總統川普暗示伊朗戰事有可能持續數周，導致美國股市大幅下跌，但當伊朗與阿曼起草協議消息公布後，股市隨之反彈。

海事資訊業者勞氏情報（Lloyd's List Intelligence）指出，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）實際上在海峽建立「收費站」制度，船舶必須事先遞交文件，取得通行代碼，並接受IRGC的護航方能通過海峽。

勞氏情報引述消息人士說法，自3月13日以來，已經有至少26艘船舶遵循IRGC的收費制度經批准通過海峽；消息人士透露，船舶營運商必須事前透過指定中介機構聯繫IRGC，並且提供完整通關文件，包括船舶所有權、貨物清單、目的港和船員名單，IRGC將進行「地緣政治審查」。

在審查通過後，IRGC將簽發通行代碼和航線指示，當該艘船舶接近伊朗領海時，當局將透過無線電進行代碼驗證，並派遣引航船護送船舶通過航道。以油輪為例，過路費通常為每桶原油1美元，因此一艘載約200萬桶原油的超大型油輪（VLCC）費用至少達200萬美元，並且常以人民幣結算。

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