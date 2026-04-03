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桃機4月起祭出「1新規」！3分鐘AI自動拍照　違規恐噴1200元

▲▼桃園機場,二航廈,出國,出境,旅遊,機場接駁車,小客車上車處,接人,計程車上車處。（圖／記者姜國輝攝）

▲桃機科技執法新規上路。（圖／記者姜國輝攝）

記者閔文昱／綜合報導

桃園國際機場4月1日起正式啟用第一、第二航廈科技執法系統，針對入境接送區臨時停車超過3分鐘的車輛進行取締，最高可處新台幣1200元罰鍰。隨著清明連假將至、出國人潮大增，新制也迎來首波「壓力測試」，引發社群熱議。

此次新制由航警局規劃推動，歷經今年1月至3月為期3個月宣導期後，正式進入開罰階段，並採全天候AI監控與自動蒐證方式執法。這也是國內機場首度導入相關科技執法措施，目的是改善長期以來接機區違規臨停、占用車道的交通亂象，提升國門整體通行效率。

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科技執法上路　鎖定「臨停超過3分鐘」

航警局指出，本次執法範圍涵蓋第一航廈第13至23號會面點，以及第二航廈第21至29號、31至33號會面點。只要車輛在上述區域靜止超過3分鐘，系統將自動拍照錄影，並依《道路交通管理處罰條例》開罰600元至1200元。

機場方面建議，接送親友的車輛可先進入航廈停車場等候，享有前30分鐘免費優惠，待旅客領完行李並抵達會面點後再前往接送區，才能兼顧效率與避免荷包失血。

▲▼桃園機場春節總運量約170.6萬人次，日均量約15.5萬人次。（圖／桃園機場公司提供）

▲桃園機場。（圖／資料照）

網友一面倒支持　也有人憂「3分鐘太趕」

新制上路後，網路討論熱度飆升，多數網友大讚「德政」，直言「支持人等車，不是車等人」、「早就該抓了」、「明明有免費停車場還硬要佔位」。不少人認為此舉有助紓解長期壅塞情況，改善接機區亂象。

不過，也有部分民眾認為3分鐘限制過於嚴格，尤其在人潮眾多或需搬運大件行李時，恐怕時間不足。對此，航警局表示，3分鐘標準主要針對長時間靜止占用車道的車輛，若為正常載客、且遇到人數多或行動不便等特殊情況，現場將視實際狀況彈性處理。

隨著清明連假疏運期展開，桃園機場預估6天總運量將突破92萬人次，新制能否有效改善交通動線，也將在大量人潮與接送需求下接受考驗。

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