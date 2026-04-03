桃園「園宇宙」計畫　謝美英揭公園熱傷害隱憂籲重視

▲市議員謝美英揭公園熱傷害隱憂，籲重視。（圖／謝美英服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會定期大會2日進行工務局工作報告，市議員謝美英指出，張善政市長上任後積極推動「園宇宙」計畫，斥資7.5億元整建了大園華興池、中壢光明公園、平鎮運動公園等7座特色公園，然若在設計細節與後續維護的執行面「落漆」，原本的美意就會變成傷害孩童的隱患。

謝美英說，去年質詢已提醒，面對現在動輒飆破35度的極端高溫，許多缺乏遮蔭的兒童遊戲場根本就變成了「大烤爐」，有些遊樂設施為了追求造型，大量採用金屬材質，這些金屬設施在烈日曝曬下簡直就是「烤盤」，孩子嬌嫩的皮膚一溜下去，輕則紅腫破皮、重則嚴重燙傷，更別提在毫無遮蔽的環境下極易引發熱中暑與熱衰竭，連審計報告都明白點出，市府在辦理特色公園工程時，根本「未將足夠的熱傷害防制設計納入圖說審查項目」。

謝美英強調，夏天即將到，工務局針對「熱傷害防制」應該納入新設與改建公園的標準作業，針對既有的「烤盤」設施，則應增建遮陽設施、灑水降溫機制或是提出材質替換計畫。

謝美英也質疑，工務局今年度的工作報告，115年度桃園市需要「再次辦理檢驗」的兒童遊戲場高達121處，但目前檢驗合格的備查數竟然只有區區7處，完成率是慘不忍睹的6%。在安全檢驗空窗期，工務局有什麼配套措施？是派員加強巡視，還是針對有潛在危險的設施先行拉起封鎖線？

謝美英要求工務局制定「桃園市公園兒童遊戲場熱傷害防制設計指引」，明確規定未來公園的自然或人工遮陽覆蓋率標準，以及遊具材質的表面溫度限制規範，並提出「遊戲場安全檢驗加速時程與空窗期配套方案」，針對114處未完成重新檢驗的遊戲場，提出明確的檢驗完成時間表，並具體說明現階段的防護與巡檢機制，不要讓「園宇宙」，淪為家長提心吊膽的「怨宇宙」。