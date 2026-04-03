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社會 社會焦點 保障人權

170師生上吐下瀉！台中老店賣「沙門桿菌便當」　老闆裝無辜慘了

▲裕德國際學校師生活動當天所食用的午餐餐盒，疑似爆發食物中毒。（圖／翻攝台中市政府網站）

▲新北一間國小到台中校外教學，師生吃到有沙門氏桿菌的便當集體食物中毒，檢方近日起訴業者。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

新北市裕德國際學校國小部2024年到台中進行食農教育，結果有170多名學生吃了團膳便當後不舒服，甚至有4人住院之集體食物中毒案。檢方查，國豐蛋糕林姓負責人提供的便當驗出有沙門氏桿菌，林雖說自己送驗的便當沒問題，但自檢送驗時間距離事發日隔了半個月，遭檢察官打臉，偵結依食安法、過失傷害罪嫌將他起訴。

據了解，國豐蛋糕豐原店（國灃食品）是豐原在地老店，招牌水果蛋糕頗受好評，但卻屢屢發生違反勞基法事件，甚至去年發生員工遭捲入機具的工安意外，去年7月突然歇業，稱是「租約糾紛」，而國豐蛋糕除了甜點，也有接受團膳訂單，供應餐盒。

▲該校當時集體食物中毒，甚至有4名孩子住院。（圖／ETtoday資料照）

檢方查，新北市裕德國際學校國小部於2024年5月7日到台中市新社區進行校外教學，包含師生、現場工作人員等約莫260多位，均食用了國灃公司提供的午餐。當日菜色包含什錦黃金炒飯、照燒雞腿排、椒鹽排骨、培根炒高麗菜、烘蛋、酥炸微笑薯餅，但該便當卻使用染上沙門氏桿菌的食材。

師生、工作人員食用後當晚至隔日凌晨，開始出現嘔吐、腹瀉、腹痛、頭暈、發燒等情況，且人數多達170多人，其中149人分別前往就醫，甚至有4名學童住院治療，經醫院採集檢體，在學童體內驗出沙門桿菌陽性反應。又經台中市衛生局獲報前往查察，採驗國灃公司內留樣食餘，發現便當內同樣有沙門氏桿菌陽性反應。

▲台中市豐原區國豐蛋糕是當地名店，去年也已經歇業。（圖／翻攝Google Maps）

國灃公司林姓負責人當時信誓旦旦跟媒體說，「絕對有信心，但若是自己的問題絕對負責到底」。但當時先是被食藥處發現廚房有多處不合格之處，後來食藥處也認定，沙門桿菌就是來自於國灃的廚房，研判是雞肉產品有問題。

林姓負責人還不服食藥處送驗結果，自行也將便當送驗，稱沒有驗出沙門桿菌陽性，反而認為是學童DIY茶碗蒸有問題。檢方打臉認為，有老師或工作人員只吃便當也有不適，況且便當就查出沙門桿菌，有相當因果關係。此外，事發時間是在5月7日，林姓負責人是在5月21日才送驗，兩者相隔半個月，可見已經非事發當日食餘。

綜上，檢方認定林姓負責人涉犯食安法之過失致危害人體健康、過失傷害罪嫌，近日偵結起訴。

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