國際扶輪「寶島行腳」活動成果亮眼　促進在地經濟5000萬

▲楊敏盛頒贈紀念禮品給每月一遊帶團團長。（圖／許文馨提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市敏盛醫療體系創辦人楊敏盛發起「寶島行腳、每月一遊」活動，獲國際扶輪3501、3502地區資深扶輪人響應，以一年為期走訪全台百大亮點城市，4月2日於桃園區尊爵飯店舉行成果報告。扶輪桃園社Tour社友於報告指出，「寶島行腳、每月一遊」活動，參加人次共600人、總團費1200萬，預估產生5000萬的在地經濟效益。

▲楊敏盛頒贈紀念禮品給每月一遊帶團團長。（圖／許文馨提供）

桃園社Tour社友說，「寶島行腳、每月一遊」的活動價值，不在於走了多少公里，而在於我們讓台灣的每一段風景，都因為扶輪而更有力量，也讓寶島行腳的每一位社友，在同行的路上，更加的靠近、團結，更加有使命感。

▲楊敏盛擁抱謝謝前總監楊肅欣的夫人胡碧珊，用心協助有精彩的金門行。（圖／許文馨提供）

尤其是，每一梯次要到訪的縣市，由參與的資深扶輪社友負責規劃行程，擔任帶團團長，例如：安排到訪金門縣，由原籍金門的前總監楊肅欣、胡碧珊夫婦負責，不僅讓行程更豐富和深入在地，並且多了很多溫度；楊敏盛總裁的兒子楊弘仁也負責安排澎湖行程，力挺父親長年來對於扶輪交流與友誼深化的推動。

▲國際扶輪3501、3502「寶島行腳」首發團於2025年3月出發。（資料照）

Tour社友說，每月一遊12梯次的活動，在交通與行程規劃有：遊覽車共78趟次、飛機4趟、高鐵8趟、遊艇船舶8次，行程遍及台灣20個縣市、涵蓋山線、海線、離島，真正做到「用咱的腳、愛咱的故鄉，走遍全台灣」。

楊敏盛並於成果報告頒贈紀念禮品給：13位團長獎、出席10次以上的全勤獎等社友。