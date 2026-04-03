快訊／清明連假首日「國道一早紫爆」　10大塞點曝光

▲國道南下紫爆車潮。（圖／翻攝1968網站）

記者李姿慧、葉國吏／台北報導

清明連假首日，國道一早就出現南下車潮，部分路段已經出現「紫爆」時速不足20公里。根據1968高速公路即時路況網站顯示，國道一號南下中豐-楊梅段、國一南下湖口段、國三北上安坑-新店，時速不足20公里；國道一號南下湖口-新竹、國道三號南下三鶯-龍潭、時速不足40公里；國道五號南下南港-石碇時速也不足40公里。

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▲清明連假首日國道10路段易塞。（示意圖／記者黃軍瑋攝）

今為清明連假首日，高公局預估，國道交通量為123百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，其中南向交通量可達70百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

國道預料會有10處重點壅塞路段，包括國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、後龍-苑裡、沙鹿-龍井、快官-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢等路段。

其中西部國道凌晨5時後就會有車潮，國1南下楊梅到頭份路段可能連塞10小時；國5南下凌晨4時後湧現車潮，下午4時後才紓解，可能連塞12小時。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量於5時前或12時後出發；國5南向用路人建議於5時前或17時後出發，避開塞車時段。

連假首日國道疏導措施，包括0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉、6-12時西部國道南向高乘載，單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控及暫停施工。

出版：06：00

更新：07：41