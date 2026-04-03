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森林護管員當文化響導　久美國小學生8度重返布農族祖居地良久舊社　

▲南投分署護管員暨布農耆老洪金宗(右一)傳授野外宿營技巧。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

▲南投分署護管員暨布農耆老洪金宗(右一)傳授野外宿營技巧。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為讓原住民學生認識部落歷史、族群文化及山林環境，林業保育署南投分署協助信義鄉久美國小於3月下旬辦理「面山教育」課程，第8次帶領學生前往仁愛鄉卓社布農族祖居地「良久舊社補藤社（Huqtung社）」，透過實地踏查與生活體驗，深化對土地與自身文化的認同。

本次課程於22日至24日安排3天2夜時間，由中年級學生背起裝備，循著祖先遷徙與生活的路徑走入山林，南投分署派出熟悉補藤社歷史的森林護管員陪同，引導解說家屋遷移脈絡認識、河谷生態觀察、山林夜間觀察、野外烹煮及生活實作等，讓學生在實地行走與體驗中，理解祖先如何依循山林節律生活。

▲黃藤採集課程。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲黃藤採集課程。

久美國小指出，文化學習若僅停留在課堂講述，較難讓學生產生深刻連結，透過走入祖居地、進入真實生活場域，能讓孩子更具體認識部落歷史與傳統知識，並在過程中建立對家鄉土地的情感。

▲▼久美國小學生身著傳統服飾合照。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲▼久美國小學生身著傳統服飾合照。

▲久美國小重返良久舊社，文化課程走入山林。（圖／林業保育署南投分署提供）

南投分署表示，本次活動由學校依在地文化教育需求規劃辦理，結合部落文化、自然觀察與山林教育的做法，讓山林不只是自然資源所在，也是族群歷史與生活記憶的重要場域；學校帶領學生走入祖居地，對下一代認識文化根源及培養環境關懷具有正面意義，讓文化記憶在下一代身上延續。

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