日管處投1500萬打造集集綠色隧道眺望平台　10月完工

▲日管處斥資1500萬打造集集綠色隧道眺望平台。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為提升集集綠色隧道觀光品質及優化遊憩體驗，日月潭國家風景區管理處投入1500萬元經費推動「集集綠色隧道眺望平台興建工程」，預訂於今年10月完工，期盼為當地自行車旅遊及集集鐵道遊憩系統打造全新打卡亮點。

開工祈福典禮於今天舉行，日管處長王智益表示，集集隧道驛站一直是綠色隧道自行車騎行路線重要休憩點，但現有空間周圍雜木及竹林叢生，阻礙原本至高點的眺景功能；另平台地坪因年久失修導致多處損毀，且腹地不足以容納遊客停留休憩與拍照，加上近年來綠色隧道因集集線鐵路停駛導致一般遊客量減少，但騎乘自行車的遊客不減反增，為提供騎士更安全舒適休憩空間，該驛站改善與優化勢在必行。

日管處指出，本計畫建設內容包含新增約160平方公尺眺景平台、長約72公尺眺景步道與1處裝置藝術設施，為降低生態衝擊，平台設計將配合現況地形高程，利用懸臂結構作為出挑平台，藉此減少開挖面積並保留原有植被；在景觀與視覺設計上，將以火車及集集月台作為拍照打卡點，並將欄杆扶手轉化為集集線「七站一線」的導覽解說牌面，同時為優化遠眺的視野景觀，台電公司及南投縣政府也一併配合，將路側之電桿地下化及鋪面回復事宜。

立委游顥表示，特別感謝觀光署日管處、台電、縣府及集集鎮公所共同支持促成眺望平台動工，可供遊客欣賞集集火車駛過集集線，成為拍照打卡、婚紗攝影熱門景點；日管處也期盼未來完工後，除增加周邊停等觀看夕陽的步行空間並符合通用設計原則 ，更能紓解集集線通車後帶來之人車潮，打造兼顧景觀、環境與觀光的低碳永續休憩示範空間 。