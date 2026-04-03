手搖店競爭激烈「50嵐為何能穩定經營？」　網曝致勝關鍵：不容易

▲50嵐。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有網友發文表示，手搖飲店一家接著一家開，甚至會以花俏菜單、大咖名人來吸引顧客。反觀老字號50嵐未見行銷花招，菜單多年未變，卻始終保有穩定客源。他對此深感好奇，上網求問該品牌歷久不衰的關鍵原因。貼文曝光後，引起討論。

手搖飲品牌超多！他驚50嵐客源最穩

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這名網友在PTT上，以「50嵐為什麼歷久不衰？」為標題發文，提到現在飲料店越開越多，許多品牌為脫穎而出，紛紛推出極具巧思的花俏菜單，或邀請大咖明星代言，還有些店家導入專屬的會員制度。

沒代言又無會員制！他好奇死忠關鍵

原PO接著表示，反觀50嵐什麼行銷手法都沒有，從過去到現在，菜單更是幾乎沒有變動，甚至連最基本的會員制度也未曾設立。但他觀察後發現，在眾多手搖飲品牌中，50嵐的客源卻始終最為穩定。這點讓他相當納悶，十分好奇究竟是什麼原因，讓消費者如此死忠？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「品質穩定、價格合理」、「不用想，品質穩定」、「味道穩定，到任何縣市買差異不大」、「品質穩定，加上有大小杯可選」、「純茶品質穩定」、「品質穩定、菜單明瞭」、「品質穩定就贏了」、「每家50嵐做出來的味道都一樣，蠻厲害的」、「穩定輸出是一件不容易的事情」。

還有網友表示，「以前缺點就是有點貴，但到現在已經不是缺點了」、「50嵐有小珍珠就X打一堆店」、「價格穩定」、「以前50嵐最貴，最少人喝，現在都改觀了」、「混珠讚讚讚」、「菜單名稱簡單」、「珍波椰價格實在」。