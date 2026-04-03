台大研發「背包大小」煉油機　即開即用把廢油變燃料

▲台大團隊研發出背包大小的「能源界的超商咖啡機」系統，可隨開即用產出生質柴油。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

中東戰局導致油價飛漲，能源安全議題也受到矚目。台大機械工程系團隊研發出全球首創「螺旋線圈分離器」，將原本龐大化學工廠濃縮至「背包大小」，如同「能源界的超商咖啡機」般可即開即用，只要投入廢食用油或植物油，即可轉化為高品質生質柴油，為離島、偏鄉或受災現場提供緊急電力與交通燃料。

這套被譽為「能源界的超商咖啡機」系統，由台大機械系教授蔣雅郁帶領，團隊成員包括博士生楊丞祐、碩士生葉姿妤與范宇軒，因為打破生質柴油小型化的瓶頸，獲選為 2025年底國際頂尖期刊《Green Chemistry》的封面專題，在能源危機中，為台灣點亮分散式戰略能源的新曙光。

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▲蔣雅郁帶領團隊研發出背包大小的「能源界的超商咖啡機」系統，可隨開即用生產生質柴油。（圖／記者許敏溶攝）

帶領研究團隊的蔣雅郁表示，傳統能源系統過度依賴大型油庫或電廠，一旦遭遇天災或地緣政治引發的海峽封鎖，就像目前的中東危機，很容易造成大規模斷供。研究團隊核心概念是推動「分散式能源供應」，將原本需要大型工業設備的生質柴油製程精煉至跟背包一樣大小。

團隊成員之一的楊丞祐指出，傳統生質柴油生產時間長、耗水量大且設備龐大，團隊利用Corning微反應器與世界首創的螺旋線圈液-液相分離器，克服高黏度流體難以連續分離的國際難題。這套微型系統在效能表現上已展現出媲美、甚至超越傳統製程的優勢。

楊丞祐表示，研究團隊利用創新技術，在背包大小的極小空間內達成高達 91.14%生質柴油產率，效能已逼近大型工業標準。產出的生質柴油高品質更是令人矚目，其酸價僅為0.268 mg KOH/g，遠低於國家 CNS 15072 規範之 0.5 mg KOH/g 門檻，這代表產品無需複雜改裝，即可直接投入現有引擎設備使用，且成功在戰略機動性、產品品質與環境友善之間取得完美平衡。

蔣雅郁強調，這套系統如同咖啡機般即開即用，只要把廢食用油或植物油放入系統內，就能就地轉化為高品質生質柴油，減少原料運輸的碳排放，不僅可以為偏鄉、離島或受災現場，提供緊急電力與交通燃料，也可幫忙原油自產率極低的台灣，大幅提升能源自主與災難韌性。

蔣雅郁補充說明，研究團隊目前已經和中油合作，希望未來朝商業化方向邁進，主要對象偏向社區發電與醫療緊急備源，並非取代加油站，希望這套系統可作為戰略資源，讓台灣在面臨極端天災或地緣政治挑戰時，儲備足以即時應變的能源韌性。

▲台大團隊研發出背包大小的「能源界的超商咖啡機」系統，可隨開即用生產生質柴油。（圖／記者許敏溶攝）