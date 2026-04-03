　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2026大選／國民黨2縣市重災區　彰化謝家內鬥、嘉市藍白合也難敵

▲▼謝衣鳯、謝典霖。（合成圖／資料照）

▲謝家長輩挺謝典霖（左），反對女兒謝衣鳯（左）選縣長。（合成圖／資料照）

記者鄭佩玟／台北報導

2026百里侯戰局起跑，目前掌握全台15塊地方執政版圖的國民黨，藍營人士評估，6個尋求連任的選區都可望順利連任，至於另外9個尋求換手的藍營執政縣市，嘉義市及彰化縣等2縣市恐面臨「淪陷」的高度危險，尤其是彰化縣因謝家家庭問題糾葛已久，黨中央多次介入協調未果，甚至連黨主席鄭麗文都坦言，「我們很難斷定家務事。」一切尊重謝家決定。至於目前非藍營執政的7個選區，除了確定禮讓民眾黨的新竹市，以及可望重新回到藍營手上的金門縣，其他5個南部直轄市或縣市都難有樂觀本錢。

國民黨內分析，目前準備交棒的藍營執政地區中，新北市考量目前民眾黨對於藍白整合態度堅定，如果未來藍白推出人選是李四川，對上民進黨候選人蘇巧慧可一戰，若最後意外出現三腳督的情況，國民黨即便是由李四川出馬也會穩輸。

談及近期《美麗島電子報》民調顯示，若是李四川與民進黨立委蘇巧慧兩人對決，李雖領先但差距僅1.1%，地方人士直言，這讓國民黨重新評估蘇巧慧確實有基層滲透力，而李四川的工程專業、穩妥形象雖深植人心，但能否帶來實質助益化為選票仍不可知，在社群媒體與新世代溝通確實較蘇巧慧略遜一籌，如何突破困境是關鍵考驗。

至於同樣屬於藍白合作選區的宜蘭縣，國民黨立委吳宗憲在《TVBS》民調也是領先前民眾黨立委陳琬惠，在三腳督局面中，陳琬惠更只拿下8%支持度，但吳宗憲與民進黨律師林國漳民調是28%對33%，陳琬惠若執意參選到底，吳宗憲就很可能敗選。藍營人士指出，雖然民進黨提名的律師林國漳是沒有公職經歷、知名度也不高的新人，但其形象不錯，加上宜蘭縣綠營基本盤本就比藍營大，整合成功後實力不容小覷，國民黨宜蘭選情不容樂觀。

在初選嚴重撕裂的新竹縣，藍委徐欣瑩憑藉高知名度與強勁民調聲量，擊敗深耕地方多年的副縣長陳見賢，拿下藍軍年底選戰門票，這場從年初打到3月底的黨內惡鬥，腥風血雨、爭議四起，初選尾聲她與陳見賢甚至彼此提告，雙方積怨之深直接撕破臉。徐欣瑩下一步的難題是陳見賢的支持者能否回歸，地方組織能否轉化為自己的助選動能，若陳系人馬消極配合，藍營基層動員將大打折扣，再強的空戰也難以彌補陸戰空缺。不過黨中央人士仍相當正向，認為藍營新竹縣向來有6成左右票源的優勢，若能順利協調、整合，拿下縣長不成問題。

有關台中市部分，初選「姐弟之爭」日前塵埃落定，由立法院副院長江啟臣勝出。國民黨立委楊瓊瓔表示，「個人事小、台中市大」，將化為助選戰力，團結一致爭取勝選，讓藍營基層整合吃下定心丸，更重要的，台中市長盧秀燕若志在2028，放眼總統大選「決戰中台灣」，台中絕不能丟，勢必全力輔選、延續國民黨在台中的執政優勢。至於花蓮縣台東縣等傳統國民黨優勢地區，黨內評估維持藍天也不難。

目前讓國民黨最感悲觀的藍營執政地區為「彰化縣與嘉義市」。彰化縣提名懸而未決，原因於藍委謝衣鳯及謝家內部紛擾，對於謝衣鳯堅持參選卻遭長輩反對，黨務高層曾多次勸謝衣鳯「聽爸媽的話」。

3月16日時副主席兼秘書長李乾龍、組發會主委李哲華更特別南下拜會謝家，並與謝衣鳯父親謝新隆、母親鄭汝芬，以及謝衣鳯深談。過程中，李乾龍除苦勸謝衣鳯棄選聽家裡的話，盼藉重她過去任職黨中央經驗，延攬謝再任黨副秘書長，也數落謝典霖不顧大局的行事作風。

面對黨高層苦勸，謝衣鳯當時雖未多言，但在與高層會見隔天，她的競選看板就全數上架完成，以行動展現態度，更按既定計畫，持續陸戰掃街。

面對彰化僵局，黨務高層表示，彰化縣不會辦初選，因為初選無法解決現在地方難以整合的問題，只會把問題結構化，甚至製造新難題，現在還有時間，大家就先在整合、協調，相信「時間會解決一切問題」。

至於未經初選或民調整合的人選實力是否足以勝選？該人士表示，彰化目前也為國民黨執政縣市，後續縣長提名只要國民黨自己整合好，爭取勝選應該就不會有問題。他強調，黨中央沒有支持特定人選，最重要是要能選得贏，有意爭取國民黨提名參選的人，須要讓地方能共同接受、大家都願意幫忙，才有辦法匯集力量，才能成局。

至於嘉義市，目前並沒有外部民調顯示藍白人選差距，但以全國聲量來看，民眾黨前立委張啓楷比國民黨推派的醫生翁壽良還要高，且不僅民眾黨創黨主席柯文哲頻頻到嘉義給張啓楷加油，就連藍委都替張啓楷助選，徐巧芯、羅智強等人喊出「唯一支持張啓楷」。

嘉義很可能是第一個藍白會確定如何合作的縣市，但不管是翁還是張，聲勢都遠低於王美惠，即使藍白能聯手共推一人，地方評估勝算也不高，2026年民進黨拿下嘉義市幾成定局。嘉義縣先前傳出中選會代理主委吳容輝將披藍袍上陣，雖已公開婉拒，但黨高層指出，「現在還不宜表態太多，時間會證明。」

在目前非藍色執政地盤的台南市高雄市屏東縣，國民黨都不敢樂觀，尤其鄭麗文將訪陸見習近平，基層實在是「憂心多於期待」，黨內預測鄭習會能夠觸及的議題範圍有限，畢竟國民黨身為在野黨難以決定台灣大政方針，擔心鄭麗文此舉拖著選舉人被貼上「親中」標籤影響選情﹔澎湖縣選情則處於「藍營確定人選、綠營內部糾結、無黨籍分流」的膠著狀態。國民黨憑藉陳振中的基層實力，已占據一定先機，民進黨則因陳光復的意外狀況陷入被動，提名遲遲未定，內部爭議不斷，選情面臨較大不確定性。至於原本屬民眾黨執政的金門縣，黨內評估立委陳玉珍已勝券在握。

有關基隆市、台北市、桃園市、苗栗縣、南投縣、連江縣等6個藍營尋求連任的選區，黨內人士指出，預料都能順利連任。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
郭台銘野生現蹤！戴「中華隊」球帽吃壽喜燒
紅到上《RM》！他餐廳脫序「暴打女BJ、室內抽菸」
美軍狂炸28大坑「狠斷伊朗追殺道路」　F-15E墜毀處驚見巨

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

4-9月電價「不調整」、汽柴油本週不漲　瓦斯、天然氣4月也不變

向坪林茶農拋牛肉　李四川：當選後研究鬆綁水源特定區法規

國軍加班沒錢還被拗假　王浩宇喊話顧立雄改陋習：海軍艦艇最嚴重

沈伯洋出戰台北？　蘇巧慧：相信黨中央會綜合評估做出適當決定

蔣家後代曾寫陳情信盼兩蔣遷葬　陳水扁：姓章改姓蔣的蔣孝嚴反對

蔣萬安最新民調高達69.1%　醫療、環保、運動風氣滿意度全破7成

行政院示警：大同電鍋、媽祖結緣品都是騙！　籲慎防身分認證詐騙

國軍夜戰個裝落後民間玩家　國防院4建議：發展低光源作戰裝備

分析／國民黨團杯葛慣性「虎頭蛇尾」　淪自攬炸彈傷信用

鄭麗文明訪中　學者：「和平牌」發酵就有機會反轉2028戰場

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

新北驚傳房屋坍塌！屋頂瓦片陷落...1住戶遭壓受困待援

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

4-9月電價「不調整」、汽柴油本週不漲　瓦斯、天然氣4月也不變

向坪林茶農拋牛肉　李四川：當選後研究鬆綁水源特定區法規

國軍加班沒錢還被拗假　王浩宇喊話顧立雄改陋習：海軍艦艇最嚴重

沈伯洋出戰台北？　蘇巧慧：相信黨中央會綜合評估做出適當決定

蔣家後代曾寫陳情信盼兩蔣遷葬　陳水扁：姓章改姓蔣的蔣孝嚴反對

蔣萬安最新民調高達69.1%　醫療、環保、運動風氣滿意度全破7成

行政院示警：大同電鍋、媽祖結緣品都是騙！　籲慎防身分認證詐騙

國軍夜戰個裝落後民間玩家　國防院4建議：發展低光源作戰裝備

分析／國民黨團杯葛慣性「虎頭蛇尾」　淪自攬炸彈傷信用

鄭麗文明訪中　學者：「和平牌」發酵就有機會反轉2028戰場

原作者罕見親砸錢參與動畫製作　「失敗就破產」賭一把明開播

花蓮慈院3醫護獲優秀社會青年　護理部周英芳獲選全國優秀青年

3家母親節特色甜點！有吉伊卡哇蛋糕、紅寶石巧克力生乳捲

王鶴棣氣炸！私下遭貼臉跟拍　怒火爆發「動手打掉手機」影片瘋傳

惡煞潑檳榔渣、搥壞後照鏡比「YA」　受害特斯拉哨兵模式全錄下

19道餐點4000元有找　日料亘一郎開放午間板前席位「每周3天」

利比亞難民船翻覆「至少70人失蹤」　15人死命抓船身畫面曝

68歲阿伯跑外送！1暖舉逼哭網友　狂募214萬「送他退休」

郭台銘野生現蹤！戴「中華隊」球帽吃壽喜燒　親切與店家合照

深夜大雨土石滑落擋車道　龜山大坑路單線雙向通車

【又見毒駕奪命】彰化男拒檢闖紅燈狂飆！　75歲嬤遭高速衝撞噴飛輾壓亡

政治熱門新聞

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

民眾黨內鬥升級！李貞秀罵高虹安罪人、罪無可赦　對話截圖曝光

幕後／現役國軍20人不敵4名生存遊戲玩家　夜戰個裝嚴重落後民間

鄭習會前夕　WSJ：中國罕見劃設大範圍、無限高飛航限制區達40天

媒體人：藍營彰化無預警跳過謝衣鳯　鄭麗文恐是2026選戰最大破口

鄭麗文4/7訪陸行程曝　傳鄭習會10日登場

分析／蘇巧慧空戰奪先機　用皮克敏、水獺媽媽打入年輕族群

蔣萬安最新民調高達69.1%　醫療、環保、運動風氣滿意度全破7成

為何兩蔣遲不下葬？　陳水扁：姓章改姓蔣的蔣孝嚴反對

前綠委挺沈伯洋選北市　「明明站歷史勝利一邊！卻瀰漫失敗主義」

鄭麗文明訪中　學者：「和平牌」發酵就有機會反轉2028戰場

律師大讚魏平政鐵面無私　藍營徵召選彰化「能給地方帶來新氣象」

觀察／蔡英文「爬山政治學」開課　為賴分憂不搶C位的輔選太陽

力挺「政壇小獅王」沈伯洋選北市　謝志偉開嗆：黑他註定沒好運

更多熱門

相關新聞

韓國瑜喊速審總預算、藍黨團要延後協商　綠委：一黨分飾多角搞詐騙

韓國瑜喊速審總預算、藍黨團要延後協商　綠委：一黨分飾多角搞詐騙

《國防特別條例》草案已完成委員會初審，所有條文保留朝野協商，原定4月9日進行黨團協商，昨晚國民黨團突然發函，要求將協商延後至4月15日或16日。綠委吳思瑤今（3日）批評，國民黨只會包牌，演很大，一方面韓國瑜、江啟臣要求立院盡速審議總預算，另一方面黨團卻要求軍購協商延期，鄭習會還沒上路，國民黨已原形畢露，這場政治詐騙大戲，一黨分飾多角。

美女主播加入團隊遭翻黑料　李四川：過去8年不講現在才講

美女主播加入團隊遭翻黑料　李四川：過去8年不講現在才講

若換沈伯洋選北市影響雙北連動？　蘇巧慧：黨中央會提最適當人選

若換沈伯洋選北市影響雙北連動？　蘇巧慧：黨中央會提最適當人選

鄭麗文：兩岸不是終須一戰　黃暐瀚1句話酸爆

鄭麗文：兩岸不是終須一戰　黃暐瀚1句話酸爆

力挺鄭麗文訪陸　李四川：賴清德也曾說要「賴習會」

力挺鄭麗文訪陸　李四川：賴清德也曾說要「賴習會」

關鍵字：

國民黨鄭麗文2026大選2026彰化縣長謝衣鳯李四川民進黨2026九合一

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面