2026大選／國民黨2縣市重災區　彰化謝家內鬥、嘉市藍白合也難敵

▲謝家長輩挺謝典霖（左），反對女兒謝衣鳯（左）選縣長。（合成圖／資料照）

記者鄭佩玟／台北報導

2026百里侯戰局起跑，目前掌握全台15塊地方執政版圖的國民黨，藍營人士評估，6個尋求連任的選區都可望順利連任，至於另外9個尋求換手的藍營執政縣市，嘉義市及彰化縣等2縣市恐面臨「淪陷」的高度危險，尤其是彰化縣因謝家家庭問題糾葛已久，黨中央多次介入協調未果，甚至連黨主席鄭麗文都坦言，「我們很難斷定家務事。」一切尊重謝家決定。至於目前非藍營執政的7個選區，除了確定禮讓民眾黨的新竹市，以及可望重新回到藍營手上的金門縣，其他5個南部直轄市或縣市都難有樂觀本錢。

國民黨內分析，目前準備交棒的藍營執政地區中，新北市考量目前民眾黨對於藍白整合態度堅定，如果未來藍白推出人選是李四川，對上民進黨候選人蘇巧慧可一戰，若最後意外出現三腳督的情況，國民黨即便是由李四川出馬也會穩輸。

談及近期《美麗島電子報》民調顯示，若是李四川與民進黨立委蘇巧慧兩人對決，李雖領先但差距僅1.1%，地方人士直言，這讓國民黨重新評估蘇巧慧確實有基層滲透力，而李四川的工程專業、穩妥形象雖深植人心，但能否帶來實質助益化為選票仍不可知，在社群媒體與新世代溝通確實較蘇巧慧略遜一籌，如何突破困境是關鍵考驗。

至於同樣屬於藍白合作選區的宜蘭縣，國民黨立委吳宗憲在《TVBS》民調也是領先前民眾黨立委陳琬惠，在三腳督局面中，陳琬惠更只拿下8%支持度，但吳宗憲與民進黨律師林國漳民調是28%對33%，陳琬惠若執意參選到底，吳宗憲就很可能敗選。藍營人士指出，雖然民進黨提名的律師林國漳是沒有公職經歷、知名度也不高的新人，但其形象不錯，加上宜蘭縣綠營基本盤本就比藍營大，整合成功後實力不容小覷，國民黨宜蘭選情不容樂觀。

在初選嚴重撕裂的新竹縣，藍委徐欣瑩憑藉高知名度與強勁民調聲量，擊敗深耕地方多年的副縣長陳見賢，拿下藍軍年底選戰門票，這場從年初打到3月底的黨內惡鬥，腥風血雨、爭議四起，初選尾聲她與陳見賢甚至彼此提告，雙方積怨之深直接撕破臉。徐欣瑩下一步的難題是陳見賢的支持者能否回歸，地方組織能否轉化為自己的助選動能，若陳系人馬消極配合，藍營基層動員將大打折扣，再強的空戰也難以彌補陸戰空缺。不過黨中央人士仍相當正向，認為藍營新竹縣向來有6成左右票源的優勢，若能順利協調、整合，拿下縣長不成問題。

有關台中市部分，初選「姐弟之爭」日前塵埃落定，由立法院副院長江啟臣勝出。國民黨立委楊瓊瓔表示，「個人事小、台中市大」，將化為助選戰力，團結一致爭取勝選，讓藍營基層整合吃下定心丸，更重要的，台中市長盧秀燕若志在2028，放眼總統大選「決戰中台灣」，台中絕不能丟，勢必全力輔選、延續國民黨在台中的執政優勢。至於花蓮縣、台東縣等傳統國民黨優勢地區，黨內評估維持藍天也不難。

目前讓國民黨最感悲觀的藍營執政地區為「彰化縣與嘉義市」。彰化縣提名懸而未決，原因於藍委謝衣鳯及謝家內部紛擾，對於謝衣鳯堅持參選卻遭長輩反對，黨務高層曾多次勸謝衣鳯「聽爸媽的話」。

3月16日時副主席兼秘書長李乾龍、組發會主委李哲華更特別南下拜會謝家，並與謝衣鳯父親謝新隆、母親鄭汝芬，以及謝衣鳯深談。過程中，李乾龍除苦勸謝衣鳯棄選聽家裡的話，盼藉重她過去任職黨中央經驗，延攬謝再任黨副秘書長，也數落謝典霖不顧大局的行事作風。

面對黨高層苦勸，謝衣鳯當時雖未多言，但在與高層會見隔天，她的競選看板就全數上架完成，以行動展現態度，更按既定計畫，持續陸戰掃街。

面對彰化僵局，黨務高層表示，彰化縣不會辦初選，因為初選無法解決現在地方難以整合的問題，只會把問題結構化，甚至製造新難題，現在還有時間，大家就先在整合、協調，相信「時間會解決一切問題」。

至於未經初選或民調整合的人選實力是否足以勝選？該人士表示，彰化目前也為國民黨執政縣市，後續縣長提名只要國民黨自己整合好，爭取勝選應該就不會有問題。他強調，黨中央沒有支持特定人選，最重要是要能選得贏，有意爭取國民黨提名參選的人，須要讓地方能共同接受、大家都願意幫忙，才有辦法匯集力量，才能成局。

至於嘉義市，目前並沒有外部民調顯示藍白人選差距，但以全國聲量來看，民眾黨前立委張啓楷比國民黨推派的醫生翁壽良還要高，且不僅民眾黨創黨主席柯文哲頻頻到嘉義給張啓楷加油，就連藍委都替張啓楷助選，徐巧芯、羅智強等人喊出「唯一支持張啓楷」。

嘉義很可能是第一個藍白會確定如何合作的縣市，但不管是翁還是張，聲勢都遠低於王美惠，即使藍白能聯手共推一人，地方評估勝算也不高，2026年民進黨拿下嘉義市幾成定局。嘉義縣先前傳出中選會代理主委吳容輝將披藍袍上陣，雖已公開婉拒，但黨高層指出，「現在還不宜表態太多，時間會證明。」

在目前非藍色執政地盤的台南市、高雄市及屏東縣，國民黨都不敢樂觀，尤其鄭麗文將訪陸見習近平，基層實在是「憂心多於期待」，黨內預測鄭習會能夠觸及的議題範圍有限，畢竟國民黨身為在野黨難以決定台灣大政方針，擔心鄭麗文此舉拖著選舉人被貼上「親中」標籤影響選情﹔澎湖縣選情則處於「藍營確定人選、綠營內部糾結、無黨籍分流」的膠著狀態。國民黨憑藉陳振中的基層實力，已占據一定先機，民進黨則因陳光復的意外狀況陷入被動，提名遲遲未定，內部爭議不斷，選情面臨較大不確定性。至於原本屬民眾黨執政的金門縣，黨內評估立委陳玉珍已勝券在握。

有關基隆市、台北市、桃園市、苗栗縣、南投縣、連江縣等6個藍營尋求連任的選區，黨內人士指出，預料都能順利連任。